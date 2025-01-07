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Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Китае - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Китае
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Китае - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Китае
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с разрушительным землетрясением в Тибете. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T14:52
2025-01-07T14:52
си цзиньпин (председатель кнр)
китай
владимир путин (политик)
землетрясение
стихия
в мире
россия
новости
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с разрушительным землетрясением в Тибете. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.На территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района утром 7 декабря произошло землетрясение магнитудой 6,8, с очагом залегания на глубине около десяти километров. На данный момент известно уже о 95 погибших в результате катастрофы, до 130 человек получили травмы. В зоне бедствия расположено три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение с эпицентром на курорте Аланья произошло в ТурцииМощное землетрясение магнитудой 7,3 в США - объявлена угроза цунамиЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
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си цзиньпин (председатель кнр), китай, владимир путин (политик), землетрясение, стихия, в мире, россия, новости, политика, общество
Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Китае

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае

14:52 07.01.2025
 
© Фото из соцсетейПоследствия землетрясения в Китае
Последствия землетрясения в Китае
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с разрушительным землетрясением в Тибете. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте российского лидера.

На территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района утром 7 декабря произошло землетрясение магнитудой 6,8, с очагом залегания на глубине около десяти километров. На данный момент известно уже о 95 погибших в результате катастрофы, до 130 человек получили травмы. В зоне бедствия расположено три поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек.
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Си Цзиньпин (председатель КНР)КитайВладимир Путин (политик)ЗемлетрясениеСтихияВ миреРоссияНовостиПолитикаОбщество
 
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