Рейтинг@Mail.ru
Когда в Феодосии откроется новая школа на 800 детей - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250107/kogda-v-feodosii-otkroetsya-novaya-shkola-na-800-detey-1143151423.html
Когда в Феодосии откроется новая школа на 800 детей
Когда в Феодосии откроется новая школа на 800 детей - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Когда в Феодосии откроется новая школа на 800 детей
В Феодосии в одном из крупных жилых массивов 1 сентября 2025 года откроется новая школа на 800 детей. Строительство здания ведется с соблюдением графика... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T15:46
2025-01-07T15:46
крым
феодосия
игорь ткаченко
школа
образование в крыму и севастополе
строительство
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143151112_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc92223a8f3a5c3e7623485c2b547f49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии в одном из крупных жилых массивов 1 сентября 2025 года откроется новая школа на 800 детей. Строительство здания ведется с соблюдением графика. Качество работ проверил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко совместно с вице-премьером Крыма Николаем Воробьевым."Встретились с генподрядчиком, проверили ход строительных работ, насколько соблюдается график, какая помощь нужна для сдачи объекта к установленному сроку - конец мая текущего года", - написал Ткаченко в Telegram-канале.К началу учебного года школа должна быть сдана в эксплуатацию, проинформировал глава администрации.Строительство новой школы ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Город заинтересован в этом объекте, поскольку сейчас школьники из микрорайона Челнокова вынуждены ездить на учебы в другие районы города.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крым подал заявки в федеральный центр на строительство еще восьми школ, чтобы регион смог полностью отказаться от второй смены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатациюГде в Симферополе появятся новые школы и детские садыВ школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессию
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143151112_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4ec576210a63da16bf75406c4a0da1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, игорь ткаченко, школа, образование в крыму и севастополе, строительство, новости крыма
Когда в Феодосии откроется новая школа на 800 детей

В Феодосии к началу учебного года завершат строительство новой школы на 800 детей - мэр

15:46 07.01.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоСтроительство школы в микрорайоне Челнокова в Феодосии
Строительство школы в микрорайоне Челнокова в Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии в одном из крупных жилых массивов 1 сентября 2025 года откроется новая школа на 800 детей. Строительство здания ведется с соблюдением графика. Качество работ проверил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко совместно с вице-премьером Крыма Николаем Воробьевым.
"Встретились с генподрядчиком, проверили ход строительных работ, насколько соблюдается график, какая помощь нужна для сдачи объекта к установленному сроку - конец мая текущего года", - написал Ткаченко в Telegram-канале.
К началу учебного года школа должна быть сдана в эксплуатацию, проинформировал глава администрации.

"Управлению образования предстоит выполнить большой объем работ по лицензированию образовательного учреждения, комплектованию педагогических кадров и обслуживающего персонала, формированию классов. Уверен, что в День знаний новая школа широко распахнет свои двери и в ее стенах прозвучит первый звонок". - заверил Ткаченко.

Строительство новой школы ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Город заинтересован в этом объекте, поскольку сейчас школьники из микрорайона Челнокова вынуждены ездить на учебы в другие районы города.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крым подал заявки в федеральный центр на строительство еще восьми школ, чтобы регион смог полностью отказаться от второй смены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатацию
Где в Симферополе появятся новые школы и детские сады
В школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессию
 
КрымФеодосияИгорь ТкаченкоШколаОбразование в Крыму и СевастополеСтроительствоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28Землетрясение в Тибете унесло жизни 126 человек
17:13На российской вакцине от рака пытаются заработать мошенники
16:55В Евпатории открыли пункт для отмывания птиц от мазута
16:43"Газовое" решение Украины ставит Европу в сложное положение – Сийярто
16:24В Москве экстренно сел самолет на Самарканд – что известно
16:16Крымский мост – очередь выросла в три раза
16:10Мигрантам запретят жениться в России
15:54Биография Жан-Мари Ле Пена
15:46Когда в Феодосии откроется новая школа на 800 детей
15:17Во Франции умер Жан-Мари Ле Пен
14:52Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Китае
14:34Вытекает ли мазут из затонувших у Крыма танкеров – ответ Минтранса
14:22325 боевиков и 10 танков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки
14:08Сколько птиц погибло в Крыму от разлива мазута
13:44Победа жизни над смертью: как появилось Рождество
13:30В Севастополе выявили новые пятна мазута
13:27Более 1600 солдат и шесть складов боеприпасов: потери ВСУ за сутки
13:16У Крымского моста выросла очередь
12:51Новых выбросов мазута у берегов Крыма не обнаружено
12:39Военные аэродромы разгромлены на Украине
Лента новостейМолния