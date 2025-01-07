https://crimea.ria.ru/20250107/kogda-v-feodosii-otkroetsya-novaya-shkola-na-800-detey-1143151423.html

Когда в Феодосии откроется новая школа на 800 детей

Когда в Феодосии откроется новая школа на 800 детей - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Когда в Феодосии откроется новая школа на 800 детей

В Феодосии в одном из крупных жилых массивов 1 сентября 2025 года откроется новая школа на 800 детей. Строительство здания ведется с соблюдением графика... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T15:46

2025-01-07T15:46

2025-01-07T15:46

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феодосия

игорь ткаченко

школа

образование в крыму и севастополе

строительство

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии в одном из крупных жилых массивов 1 сентября 2025 года откроется новая школа на 800 детей. Строительство здания ведется с соблюдением графика. Качество работ проверил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко совместно с вице-премьером Крыма Николаем Воробьевым."Встретились с генподрядчиком, проверили ход строительных работ, насколько соблюдается график, какая помощь нужна для сдачи объекта к установленному сроку - конец мая текущего года", - написал Ткаченко в Telegram-канале.К началу учебного года школа должна быть сдана в эксплуатацию, проинформировал глава администрации.Строительство новой школы ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Город заинтересован в этом объекте, поскольку сейчас школьники из микрорайона Челнокова вынуждены ездить на учебы в другие районы города.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крым подал заявки в федеральный центр на строительство еще восьми школ, чтобы регион смог полностью отказаться от второй смены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатациюГде в Симферополе появятся новые школы и детские садыВ школах четырех районов Крыма дети смогут получить профессию

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, игорь ткаченко, школа, образование в крыму и севастополе, строительство, новости крыма