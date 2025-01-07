Когда в Феодосии откроется новая школа на 800 детей
В Феодосии к началу учебного года завершат строительство новой школы на 800 детей - мэр
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоСтроительство школы в микрорайоне Челнокова в Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии в одном из крупных жилых массивов 1 сентября 2025 года откроется новая школа на 800 детей. Строительство здания ведется с соблюдением графика. Качество работ проверил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко совместно с вице-премьером Крыма Николаем Воробьевым.
"Встретились с генподрядчиком, проверили ход строительных работ, насколько соблюдается график, какая помощь нужна для сдачи объекта к установленному сроку - конец мая текущего года", - написал Ткаченко в Telegram-канале.
К началу учебного года школа должна быть сдана в эксплуатацию, проинформировал глава администрации.
"Управлению образования предстоит выполнить большой объем работ по лицензированию образовательного учреждения, комплектованию педагогических кадров и обслуживающего персонала, формированию классов. Уверен, что в День знаний новая школа широко распахнет свои двери и в ее стенах прозвучит первый звонок". - заверил Ткаченко.
Строительство новой школы ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Город заинтересован в этом объекте, поскольку сейчас школьники из микрорайона Челнокова вынуждены ездить на учебы в другие районы города.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крым подал заявки в федеральный центр на строительство еще восьми школ, чтобы регион смог полностью отказаться от второй смены.
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