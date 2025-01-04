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В Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатацию - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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В Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатацию
В Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатацию - РИА Новости Крым, 04.01.2025
В Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатацию
Больше миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по итогам 2024 года, это рекордный для региона показатель. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T14:16
2025-01-04T14:16
крым
сергей аксенов
жилье
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льгота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Больше миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по итогам 2024 года, это рекордный для региона показатель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы региона, повышать доступность жилья для крымчан будут за счет зарекомендовавших себя программ льготного ипотечного кредитования."За январь – ноябрь прошлого года выдано 5,38 тысяч льготных ипотечных кредитов на сумму более 25 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше по количеству кредитов, чем в аналогичный период прошлого года, и в 1,9 раза больше по сумме. В рамках указанных программ граждане приобрели свыше 250 тысяч квадратных метров жилья", - отметил Аксенов.В числе значимых приоритетов остается строительство стандартного жилья, стоимость которого на 20% ниже средней рыночной цены, добавил глава региона.По его данным, в октябре 2024 года в городе Саки был досрочно введен в эксплуатацию 174-квартирный дом, в котором для 43 детей-сирот установлена квота.Ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк сообщал, что Крым получит почти 69 миллиардов рублей на финансирование 150 мероприятий в рамках госпрограммы социально-экономического развития. В рамках проекта продолжится строительство 10 общеобразовательных школ, будет завершено строительство трех детских садов и других объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые нацпроекты России: что они дадут КрымуГлавные экономические достижения Крыма в 2024 годуСемейную ипотеку нужно сохранить и расширить на "вторичку" – Путин
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крым, сергей аксенов, жилье, жилье в крыму, общество, новости крыма, симферопольский район, саки, строительство, льгота, льготное кредитование, ипотека
В Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатацию

В Крыму в 2024 году ввели в эксплуатацию рекордные 1,23 миллиона квадратов жилья - Аксенов

14:16 04.01.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСтроительство жилья в Крыму
Строительство жилья в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Больше миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по итогам 2024 года, это рекордный для региона показатель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"1,23 млн квадратных метров. Столько жилья введено в эксплуатацию по итогам 2024 года. Это рекордный показатель", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, повышать доступность жилья для крымчан будут за счет зарекомендовавших себя программ льготного ипотечного кредитования.
"За январь – ноябрь прошлого года выдано 5,38 тысяч льготных ипотечных кредитов на сумму более 25 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше по количеству кредитов, чем в аналогичный период прошлого года, и в 1,9 раза больше по сумме. В рамках указанных программ граждане приобрели свыше 250 тысяч квадратных метров жилья", - отметил Аксенов.
В числе значимых приоритетов остается строительство стандартного жилья, стоимость которого на 20% ниже средней рыночной цены, добавил глава региона.

"В рамках проекта начато строительство 197-квартирного дома в поселке городского типа Гвардейское Симферопольского района, ввод которого запланирован на 2026 год", - отметил Аксенов.

По его данным, в октябре 2024 года в городе Саки был досрочно введен в эксплуатацию 174-квартирный дом, в котором для 43 детей-сирот установлена квота.
Ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк сообщал, что Крым получит почти 69 миллиардов рублей на финансирование 150 мероприятий в рамках госпрограммы социально-экономического развития. В рамках проекта продолжится строительство 10 общеобразовательных школ, будет завершено строительство трех детских садов и других объектов.
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