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Ситуация на дорогах и перевалах Крыма - где идет снег
Ситуация на дорогах и перевалах Крыма - где идет снег - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Ситуация на дорогах и перевалах Крыма - где идет снег
Сотрудники "Крымавтодора" в круглосуточном режиме мониторят состояние дорожного полотна на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T12:24
2025-01-06T12:24
2025-01-06T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Сотрудники "Крымавтодора" в круглосуточном режиме мониторят состояние дорожного полотна на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.В настоящее время в Алуште +3 градуса, идет дождь с мокрым снегом, дорожное покрытие влажное. На Ангарском перевале -1, слабый снег, туман, дорога обработана. В районе Шапки Партизан - 0 градусов, без осадков, дорожное покрытие влажное, обработанное.Дорога на плато Ай-Петри заснежена, очищено 36 км покрытия, полотно обработали противогололедными материалами. На Грушевском перевале 0 градусов, сухо, проведена превентивная обработка опасных участков дороги Грушевка – Судак.Сейчас на крымских дорогах дежурят 57 единиц спецтехники, готовых оперативно реагировать на любые изменения погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистамКакой будет погода в Крыму в январе
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Ситуация на дорогах и перевалах Крыма - где идет снег
На дорогах Крыма дежурят 57 единиц спецтехники
12:24 06.01.2025 (обновлено: 12:25 06.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Сотрудники "Крымавтодора" в круглосуточном режиме мониторят состояние дорожного полотна на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
В настоящее время в Алуште +3 градуса, идет дождь с мокрым снегом, дорожное покрытие влажное.
На Ангарском перевале -1, слабый снег, туман, дорога обработана.
В районе Шапки Партизан - 0 градусов, без осадков, дорожное покрытие влажное, обработанное.
Дорога на плато Ай-Петри заснежена, очищено 36 км покрытия, полотно обработали противогололедными материалами.
На Грушевском перевале 0 градусов, сухо, проведена превентивная обработка опасных участков дороги Грушевка – Судак.
"При обнаружении признаков скользкости принимаются незамедлительные меры по обработке дорог для обеспечения безопасности движения", - заверили в Крымавтодоре.
Сейчас на крымских дорогах дежурят 57 единиц спецтехники, готовых оперативно реагировать на любые изменения погодных условий.
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