https://crimea.ria.ru/20250106/situatsiya-na-dorogakh-i-perevalakh-kryma---gde-idet-sneg-1143123008.html

Ситуация на дорогах и перевалах Крыма - где идет снег

Ситуация на дорогах и перевалах Крыма - где идет снег - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Ситуация на дорогах и перевалах Крыма - где идет снег

Сотрудники "Крымавтодора" в круглосуточном режиме мониторят состояние дорожного полотна на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T12:24

2025-01-06T12:24

2025-01-06T12:25

ситуация на дорогах крыма

крымавтодор

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Сотрудники "Крымавтодора" в круглосуточном режиме мониторят состояние дорожного полотна на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.В настоящее время в Алуште +3 градуса, идет дождь с мокрым снегом, дорожное покрытие влажное. На Ангарском перевале -1, слабый снег, туман, дорога обработана. В районе Шапки Партизан - 0 градусов, без осадков, дорожное покрытие влажное, обработанное.Дорога на плато Ай-Петри заснежена, очищено 36 км покрытия, полотно обработали противогололедными материалами. На Грушевском перевале 0 градусов, сухо, проведена превентивная обработка опасных участков дороги Грушевка – Судак.Сейчас на крымских дорогах дежурят 57 единиц спецтехники, готовых оперативно реагировать на любые изменения погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистамКакой будет погода в Крыму в январе

https://crimea.ria.ru/20250105/sibirskiy-antitsiklon-prineset-v-krym-yasnye-dni-1143111429.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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