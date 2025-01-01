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Какой будет погода в Крыму в январе

Какой будет погода в Крыму в январе - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Какой будет погода в Крыму в январе

Первый месяц 2025 года в Крыму будет в среднем на 1,5-2 градуса теплее положенной климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T21:50

2025-01-01T21:50

2025-01-01T21:50

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Первый месяц 2025 года в Крыму будет в среднем на 1,5-2 градуса теплее положенной климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.По словам метеоролога, пришедший в Крым накануне Нового года антициклон задержится однозначно до конца первой недели января."2, 3, 4 января – то есть в четверг, пятницу и субботу – антициклон будет удерживать свои позиции", – сказал Тишковец.При этом температура и ночью, и днем весь месяц будет примерно на 1,5-2 градуса выше положенной климатической нормы, уточнил он."Для Симферополя ночная январская норма – это около -3 градусов, дневная около +4 градусов", – уточнил Тишковец.А вот по количеству осадков, согласно прогнозам, январь норму не превысит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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