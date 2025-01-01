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Какой будет погода в Крыму в январе - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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Какой будет погода в Крыму в январе
Какой будет погода в Крыму в январе - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Какой будет погода в Крыму в январе
Первый месяц 2025 года в Крыму будет в среднем на 1,5-2 градуса теплее положенной климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T21:50
2025-01-01T21:50
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Первый месяц 2025 года в Крыму будет в среднем на 1,5-2 градуса теплее положенной климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.По словам метеоролога, пришедший в Крым накануне Нового года антициклон задержится однозначно до конца первой недели января."2, 3, 4 января – то есть в четверг, пятницу и субботу – антициклон будет удерживать свои позиции", – сказал Тишковец.При этом температура и ночью, и днем весь месяц будет примерно на 1,5-2 градуса выше положенной климатической нормы, уточнил он."Для Симферополя ночная январская норма – это около -3 градусов, дневная около +4 градусов", – уточнил Тишковец.А вот по количеству осадков, согласно прогнозам, январь норму не превысит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю
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РИА Новости Крым
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, новости крыма, крым
Какой будет погода в Крыму в январе

Январь в Крыму будет на 1,5-2 градуса теплее положенной климатической нормы – ФОБОС

21:50 01.01.2025
 
© Dmitry MakeevНабережная Алушты
Набережная Алушты
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Первый месяц 2025 года в Крыму будет в среднем на 1,5-2 градуса теплее положенной климатической нормы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, пришедший в Крым накануне Нового года антициклон задержится однозначно до конца первой недели января.
"2, 3, 4 января – то есть в четверг, пятницу и субботу – антициклон будет удерживать свои позиции", – сказал Тишковец.
При этом температура и ночью, и днем весь месяц будет примерно на 1,5-2 градуса выше положенной климатической нормы, уточнил он.
"Для Симферополя ночная январская норма – это около -3 градусов, дневная около +4 градусов", – уточнил Тишковец.
А вот по количеству осадков, согласно прогнозам, январь норму не превысит.
"Исключительно норма, которая, напомню, для Симферополя около 42 мм. То есть месяц будет без каких-либо катаклизмов и колебаний. Может, это и хорошо, потому что опасные явления чреваты последствиями, а тут идеальные погодные условия", – заключил метеоролог.
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