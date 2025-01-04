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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T14:09
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севастополь
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михаил развожаев
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воздушная тревога в севастополе
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сирены звучали в городе с 13:24. В это же время было закрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, также возобновил работу.Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют после соответствующего сигнала, который дают военные. После этого звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Услышав его, жители могут выйти из укрытий.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, михаил развожаев, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе, новости севастополя
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе отменили воздушную тревогу

14:09 04.01.2025 (обновлено: 14:10 04.01.2025)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сирены звучали в городе с 13:24. В это же время было закрыто движение транспорта по Крымскому мосту.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он.
Общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, также возобновил работу.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют после соответствующего сигнала, который дают военные. После этого звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Услышав его, жители могут выйти из укрытий.
23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.
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