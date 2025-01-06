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Дроны ВСУ атакуют Белгородскую область - ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Дроны ВСУ атакуют Белгородскую область - ранены мирные жители
Дроны ВСУ атакуют Белгородскую область - ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Дроны ВСУ атакуют Белгородскую область - ранены мирные жители
Два мирных жителя ранены в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T10:42
2025-01-06T10:42
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, ночью ВСУ сбросили с дрона взрывчатку в селе Ржевка Шебекинского округа. Утром в понедельник на участке автодороги Красный Октябрь — Чайки дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Ранен мужчина, его с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным транспортом доставили местную больницу, после чего переведут в Белгород. Накануне в Белгородском районе беспилотники нанесли удары по поселкам Майский, Малиновка, селам Ближнее, Головино, Крутой Лог, Репное и Черемошное. Ранен мужчина - его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Также вчера в медицинское учреждение обратился мужчина, который 4 января пострадал в результате атаки дрона на автомобиль на перекрестке дорог Черемошное — Никольское. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В Волоконовском районе в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю ранены женщина и девушка 17 лет. Ее перевели для дальнейшего лечения в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, ВСУ обстреляли села в Грайворонском, Краснояружском районах. Обошлось без последствий.Над Прохоровским и Чернянским районами сбили беспилотники. Пострадавших и разрушений нет. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, новости
Дроны ВСУ атакуют Белгородскую область - ранены мирные жители

Трое мирных жителей ранены в Белгородской области при атаке дронов ВСУ - Гладков

10:42 06.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, ночью ВСУ сбросили с дрона взрывчатку в селе Ржевка Шебекинского округа.

"У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго — осколочное ранение головы, баротравма и контузия", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Утром в понедельник на участке автодороги Красный Октябрь — Чайки дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Ранен мужчина, его с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным транспортом доставили местную больницу, после чего переведут в Белгород.
Накануне в Белгородском районе беспилотники нанесли удары по поселкам Майский, Малиновка, селам Ближнее, Головино, Крутой Лог, Репное и Черемошное. Ранен мужчина - его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода.
Также вчера в медицинское учреждение обратился мужчина, который 4 января пострадал в результате атаки дрона на автомобиль на перекрестке дорог Черемошное — Никольское. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.
В Волоконовском районе в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю ранены женщина и девушка 17 лет. Ее перевели для дальнейшего лечения в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, ВСУ обстреляли села в Грайворонском, Краснояружском районах. Обошлось без последствий.
Над Прохоровским и Чернянским районами сбили беспилотники. Пострадавших и разрушений нет.
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Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбстрелы ВСУНовости
 
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