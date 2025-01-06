https://crimea.ria.ru/20250106/drony-vsu-atakuyut-belgorodskuyu-oblast---raneny-mirnye-zhiteli-1143120928.html

Дроны ВСУ атакуют Белгородскую область - ранены мирные жители

Дроны ВСУ атакуют Белгородскую область - ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Дроны ВСУ атакуют Белгородскую область - ранены мирные жители

Два мирных жителя ранены в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T10:42

2025-01-06T10:42

2025-01-06T10:42

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, ночью ВСУ сбросили с дрона взрывчатку в селе Ржевка Шебекинского округа. Утром в понедельник на участке автодороги Красный Октябрь — Чайки дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Ранен мужчина, его с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным транспортом доставили местную больницу, после чего переведут в Белгород. Накануне в Белгородском районе беспилотники нанесли удары по поселкам Майский, Малиновка, селам Ближнее, Головино, Крутой Лог, Репное и Черемошное. Ранен мужчина - его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Также вчера в медицинское учреждение обратился мужчина, который 4 января пострадал в результате атаки дрона на автомобиль на перекрестке дорог Черемошное — Никольское. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В Волоконовском районе в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю ранены женщина и девушка 17 лет. Ее перевели для дальнейшего лечения в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, ВСУ обстреляли села в Грайворонском, Краснояружском районах. Обошлось без последствий.Над Прохоровским и Чернянским районами сбили беспилотники. Пострадавших и разрушений нет. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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