https://crimea.ria.ru/20250106/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1143122709.html

На Крымском мосту растет очередь

На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 06.01.2025

На Крымском мосту растет очередь

На Крымском моста на 12.00 со стороны Керчи на Тамань скопилась небольшая очередь. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T12:19

2025-01-06T12:19

2025-01-06T12:19

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. На Крымском моста на 12.00 со стороны Керчи на Тамань скопилась небольшая очередь. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.При этом в воскресенье очередь на Крымском мосту в течение дня росла в обе стороны – как на проезд на Крымский полуостров, так и с него в сторону Кубани.Ожидание в очереди на досмотр транспортных средств, отмечают специалисты, составляло около двух часов.Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.На специально оборудованных площадках сотрудники ведомства проводят стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа. При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Также можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, безопасность, крым, новости крыма