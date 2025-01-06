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На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 06.01.2025
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском моста на 12.00 со стороны Керчи на Тамань скопилась небольшая очередь. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T12:19
2025-01-06T12:19
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
безопасность
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. На Крымском моста на 12.00 со стороны Керчи на Тамань скопилась небольшая очередь. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.При этом в воскресенье очередь на Крымском мосту в течение дня росла в обе стороны – как на проезд на Крымский полуостров, так и с него в сторону Кубани.Ожидание в очереди на досмотр транспортных средств, отмечают специалисты, составляло около двух часов.Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.На специально оборудованных площадках сотрудники ведомства проводят стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа. При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Также можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, безопасность, крым, новости крыма
На Крымском мосту растет очередь

На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи

12:19 06.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. На Крымском моста на 12.00 со стороны Керчи на Тамань скопилась небольшая очередь. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
"В очереди со стороны Керчи находится 95 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом в воскресенье очередь на Крымском мосту в течение дня росла в обе стороны – как на проезд на Крымский полуостров, так и с него в сторону Кубани.
Ожидание в очереди на досмотр транспортных средств, отмечают специалисты, составляло около двух часов.
Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.
На специально оборудованных площадках сотрудники ведомства проводят стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа. При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Также можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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