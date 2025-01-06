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Армия России освободила город Курахово в ДНР

Армия России освободила город Курахово в ДНР - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Армия России освободила город Курахово в ДНР

Российские военные взяли под контроль город Курахово в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T10:04

2025-01-06T10:04

2025-01-06T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль город Курахово в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что за десять лет киевский режим превратил город в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Кроме того, расположенное с севера водохранилище существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовиков. "Для обороны города противник стянул крупные силы, включающие формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. <...> Всего для удержания Курахово командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих", - уточнили в ведомстве. В ходе наступления российских войск при освобождении Курахово ВСУ потеряли 80% личного состава (более 12 тыс. человек), около трех тысяч единиц вооружения и техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. "Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка – столицы ДНР. После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР", - подчеркнули в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка контратаки ВСУ в Курской области - что известно Надия в ЛНР перешла под контроль российских войскВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на Харьковщине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости