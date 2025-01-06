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Армия России освободила город Курахово в ДНР - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Армия России освободила город Курахово в ДНР
Армия России освободила город Курахово в ДНР - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Армия России освободила город Курахово в ДНР
Российские военные взяли под контроль город Курахово в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T10:04
2025-01-06T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль город Курахово в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что за десять лет киевский режим превратил город в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Кроме того, расположенное с севера водохранилище существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовиков. "Для обороны города противник стянул крупные силы, включающие формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. &lt;...&gt; Всего для удержания Курахово командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих", - уточнили в ведомстве. В ходе наступления российских войск при освобождении Курахово ВСУ потеряли 80% личного состава (более 12 тыс. человек), около трех тысяч единиц вооружения и техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. "Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка – столицы ДНР. После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР", - подчеркнули в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка контратаки ВСУ в Курской области - что известно Надия в ЛНР перешла под контроль российских войскВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на Харьковщине
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости
Армия России освободила город Курахово в ДНР

ВС России взяли под контроль город Курахово в Донбассе - Минобороны

10:04 06.01.2025 (обновлено: 10:18 06.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделения ЦВО
Подразделения ЦВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль город Курахово в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за десять лет киевский режим превратил город в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Кроме того, расположенное с севера водохранилище существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовиков.
"Для обороны города противник стянул крупные силы, включающие формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. <...> Всего для удержания Курахово командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих", - уточнили в ведомстве.
В ходе наступления российских войск при освобождении Курахово ВСУ потеряли 80% личного состава (более 12 тыс. человек), около трех тысяч единиц вооружения и техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин.
"Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка – столицы ДНР. После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР", - подчеркнули в Минобороны.
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