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Надия в ЛНР перешла под контроль российских войск - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Надия в ЛНР перешла под контроль российских войск
Надия в ЛНР перешла под контроль российских войск - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Надия в ЛНР перешла под контроль российских войск
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T12:24
2025-01-04T12:28
министерство обороны рф
новости сво
луганская народная республика (лнр)
вооруженные силы россии
потери всу
поставки западного оружия украине
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной республике. Об этом сообщили в Минобороны.Бойцы группировки отразили контратаку штурмовиков ВСУ и поразили также три механизированные, штурмовую бригаду ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загрызово, Зеленый Гай Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.Враг потерял 590 военнослужащих, боевую машину пехоты, три пикапа, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, боевую машину 122-мм реактивной системы залпового огня Striga чешского производства, а также произведенные в США два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, 105-мм орудие М101 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожен склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:142 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли за неделю более 12 000 боевиковВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на ХарьковщинеЧисло готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, луганская народная республика (лнр), вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Надия в ЛНР перешла под контроль российских войск

Населенный пункт Надия в ЛНР освобожден армией России

12:24 04.01.2025 (обновлено: 12:28 04.01.2025)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики", - сказано в сообщении.
Бойцы группировки отразили контратаку штурмовиков ВСУ и поразили также три механизированные, штурмовую бригаду ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загрызово, Зеленый Гай Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.
Враг потерял 590 военнослужащих, боевую машину пехоты, три пикапа, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, боевую машину 122-мм реактивной системы залпового огня Striga чешского производства, а также произведенные в США два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, 105-мм орудие М101 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожен склад боеприпасов.
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Министерство обороны РФНовости СВОЛуганская Народная Республика (ЛНР)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУПоставки западного оружия УкраинеСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в Донбассе
 
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