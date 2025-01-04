https://crimea.ria.ru/20250104/nadiya-v-lnr-pereshla-pod-kontrol-rossiyskikh-voysk-1143087509.html

Надия в ЛНР перешла под контроль российских войск

Надия в ЛНР перешла под контроль российских войск - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Надия в ЛНР перешла под контроль российских войск

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T12:24

2025-01-04T12:24

2025-01-04T12:28

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной республике. Об этом сообщили в Минобороны.Бойцы группировки отразили контратаку штурмовиков ВСУ и поразили также три механизированные, штурмовую бригаду ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загрызово, Зеленый Гай Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.Враг потерял 590 военнослужащих, боевую машину пехоты, три пикапа, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, боевую машину 122-мм реактивной системы залпового огня Striga чешского производства, а также произведенные в США два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, 105-мм орудие М101 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожен склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:142 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли за неделю более 12 000 боевиковВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на ХарьковщинеЧисло готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос

луганская народная республика (лнр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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