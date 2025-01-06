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Крымский мост - оперативные данные на утро понедельника
Крымский мост - оперативные данные на утро понедельника - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Крымский мост - оперативные данные на утро понедельника
На Крымском мосту утром в понедельник нет очередей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T09:27
2025-01-06T09:27
2025-01-06T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник нет очередей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В воскресенье днем перед досмотровыми комплексами в обеих направлениях стояли более тысячи машин, однако к вечеру ситуация нормализовалась.Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.На специально оборудованных площадках сотрудники ведомства проводят стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа. При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Также можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост - оперативные данные на утро понедельника
На Крымском мосту утром в понедельник нет очередей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник нет очередей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - приводятся данные на 9 утра.
В воскресенье днем перед досмотровыми комплексами в обеих направлениях стояли более тысячи машин, однако к вечеру ситуация нормализовалась.
Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.
На специально оборудованных площадках сотрудники ведомства проводят стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа. При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Также можно воспользоваться сухопутным коридором
. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
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