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Крымский мост – очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Крымский мост – очередь выросла в три раза
Крымский мост – очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Крымский мост – очередь выросла в три раза
В три раза увеличилась очередь у осмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T16:16
2025-01-07T16:16
ситуация на дорогах крыма
крым
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В три раза увеличилась очередь у осмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очередей у пунктов досмотра нет.В течение ночи и всего утра 7 января проезд к пунктам досмотра у Крымского моста был свободен с обеих сторон. Очередь начала скапливаться к обеду. Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы сократить время ожидания в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
Крымский мост – очередь выросла в три раза

У Крымского моста в три раза выросла пробка со стороны Керчи

16:16 07.01.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи
Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В три раза увеличилась очередь у осмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очередей у пунктов досмотра нет.
В течение ночи и всего утра 7 января проезд к пунктам досмотра у Крымского моста был свободен с обеих сторон. Очередь начала скапливаться к обеду.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.
Стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы сократить время ожидания в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.
В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.
При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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