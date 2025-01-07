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Крымский мост – очередь выросла в три раза

Крымский мост – очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Крымский мост – очередь выросла в три раза

В три раза увеличилась очередь у осмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T16:16

2025-01-07T16:16

2025-01-07T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В три раза увеличилась очередь у осмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очередей у пунктов досмотра нет.В течение ночи и всего утра 7 января проезд к пунктам досмотра у Крымского моста был свободен с обеих сторон. Очередь начала скапливаться к обеду. Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам.Стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа перед въездом на мост обязателен. Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы сократить время ожидания в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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