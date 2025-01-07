https://crimea.ria.ru/20250107/migrantam-zapretyat-zhenitsya-v-rossii-1143151884.html
Мигрантам запретят жениться в России
Мигрантам запретят жениться в России - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Мигрантам запретят жениться в России
В России работники ЗАГСов с 5 февраля 2025 года смогут отказать в регистрации брака иностранцам, которые внесены в реестр контролируемых лиц МВД, пишет РИА... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T16:10
2025-01-07T16:10
2025-01-07T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В России работники ЗАГСов с 5 февраля 2025 года смогут отказать в регистрации брака иностранцам, которые внесены в реестр контролируемых лиц МВД, пишет РИА Новости.Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть страну, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.Кроме того, в августе 2024 года были внесены изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния", согласно которым не допускается заключение брака между гражданами, если один из них внесен в реестр контролируемых лиц, которые также вступают в силу с февраля 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языкуМигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля 2025 годаПутин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, министерство юстиции россии, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мигранты, нелегальные мигранты, общество, закон и право, загс, новости
Мигрантам запретят жениться в России
В России мигрантам из реестра контролируемых лиц с 5 февраля запретят заключать браки
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В России работники ЗАГСов с 5 февраля 2025 года смогут отказать в регистрации брака иностранцам, которые внесены в реестр контролируемых лиц МВД, пишет РИА Новости.
Отмечается, что при приеме документов работник ЗАГСа должен проверить, находится ли иностранец или лицо без гражданства в реестре контролируемых граждан, который заработает в РФ с 5 февраля. Такая проверка будет проводиться также в день регистрации брака. Если имя заявителя окажется в реестре, то это станет основанием для отказа в предоставлении данной услуги.
Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки.
Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть страну, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.
Кроме того, в августе 2024 года были внесены изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния", согласно которым не допускается заключение брака между гражданами, если один из них внесен в реестр контролируемых лиц, которые также вступают в силу с февраля 2025 года.
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