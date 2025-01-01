https://crimea.ria.ru/20250101/putin-poruchil-sozdat-usloviya-dlya-obucheniya-detey-migrantov-russkomu-yazyku-1143059061.html

Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языку

Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языку - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языку

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия для обучения русскому языку детей мигрантов, в том числе не прошедших обязательное... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T18:07

2025-01-01T18:07

2025-01-01T18:07

русский язык

новости

россия

владимир путин (политик)

миграционная политика

трудовые мигранты

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110032/16/1100321647_0:414:2905:2048_1920x0_80_0_0_c447581cc89a654f3adedb02a2189560.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия для обучения русскому языку детей мигрантов, в том числе не прошедших обязательное тестирование. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Срок исполнения – 1 апреля 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кроме того, российский лидер поручил кабмину представить предложения по введению единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в российские вузы и научные организации на программы высшего образования.При этом необходимо определить единые требования к уровню владения русским языком, необходимому для освоения таких образовательных программ, и к порядку проведения вступительного испытания.Ранее президент России подписал принятый Госдумой закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка. Теперь тестирование по языку перед зачислением будет обязательным, при этом проводить его будут бесплатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовМигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский язык, новости, россия, владимир путин (политик), миграционная политика, трудовые мигранты, мигранты