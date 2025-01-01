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Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языку - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языку
Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языку - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языку
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия для обучения русскому языку детей мигрантов, в том числе не прошедших обязательное... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T18:07
2025-01-01T18:07
русский язык
новости
россия
владимир путин (политик)
миграционная политика
трудовые мигранты
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия для обучения русскому языку детей мигрантов, в том числе не прошедших обязательное тестирование. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Срок исполнения – 1 апреля 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кроме того, российский лидер поручил кабмину представить предложения по введению единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в российские вузы и научные организации на программы высшего образования.При этом необходимо определить единые требования к уровню владения русским языком, необходимому для освоения таких образовательных программ, и к порядку проведения вступительного испытания.Ранее президент России подписал принятый Госдумой закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка. Теперь тестирование по языку перед зачислением будет обязательным, при этом проводить его будут бесплатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовМигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ
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96
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русский язык, новости, россия, владимир путин (политик), миграционная политика, трудовые мигранты, мигранты
Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языку

Путин поручил принять меры по обучению русскому языку детей с миграционной историей

18:07 01.01.2025
 
© РИА Новостимигранты
мигранты - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия для обучения русскому языку детей мигрантов, в том числе не прошедших обязательное тестирование. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

"С учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию правовых, организационных и финансовых мер по созданию условий для обучения русскому языку детей с миграционной историей, не владеющих или слабо владеющих русским языком, в том числе не прошедших обязательного тестирования, до их зачисления в общеобразовательные организации, а также по адаптации таких детей в российском обществе", – говорится в документе.

Срок исполнения – 1 апреля 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, российский лидер поручил кабмину представить предложения по введению единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в российские вузы и научные организации на программы высшего образования.
При этом необходимо определить единые требования к уровню владения русским языком, необходимому для освоения таких образовательных программ, и к порядку проведения вступительного испытания.
Ранее президент России подписал принятый Госдумой закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка. Теперь тестирование по языку перед зачислением будет обязательным, при этом проводить его будут бесплатно.
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