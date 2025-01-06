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Трагедии с самолетом в Актау можно было избежать - Алиев - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Трагедии с самолетом в Актау можно было избежать - Алиев
Трагедии с самолетом в Актау можно было избежать - Алиев - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Трагедии с самолетом в Актау можно было избежать - Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что при координации между ВС и гражданскими службами России трагедии с самолетом "Азербайджанских авиалиний",... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T13:53
2025-01-06T13:53
ильхам алиев
крушение самолета в казахстане
новости
россия
самолет
авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что при координации между ВС и гражданскими службами России трагедии с самолетом "Азербайджанских авиалиний", который разбился в Актау, можно было бы избежать. Об этом он сказал на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками, передает РИА Новости.Он также заявил, что требует наказания виновных."Мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - подчеркнул он.29 декабря президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов относительно крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.В Росавиации позже заявили, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241227/upavshiy-v-aktau-samolet-ne-smog-sest-v-groznom-iz-za-atak-bespilotnikov-1142969946.html
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ильхам алиев, крушение самолета в казахстане, новости, россия, самолет, авиакатастрофа
Трагедии с самолетом в Актау можно было избежать - Алиев

Алиев: трагедии с самолетом Азербайджанских авиалиний в Актау можно было избежать

13:53 06.01.2025
 
© Фото из соцсетейКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что при координации между ВС и гражданскими службами России трагедии с самолетом "Азербайджанских авиалиний", который разбился в Актау, можно было бы избежать. Об этом он сказал на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками, передает РИА Новости.
"Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать", - сказал Алиев.
Он также заявил, что требует наказания виновных.
"Мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", - подчеркнул он.
29 декабря президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов относительно крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
В Росавиации позже заявили, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.
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Ильхам АлиевКрушение самолета в КазахстанеНовостиРоссияСамолетАвиакатастрофа
 
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