https://crimea.ria.ru/20250104/v-gorakh-nad-yaltoy-zabludilis-dvoe-turistov-1143086906.html

В горах над Ялтой заблудились двое туристов

В горах над Ялтой заблудились двое туристов - РИА Новости Крым, 04.01.2025

В горах над Ялтой заблудились двое туристов

Двое туристов заблудились в горах над Ялтой, к ним на помощь пришли спасатели, сообщили в крымском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T11:35

2025-01-04T11:35

2025-01-04T11:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились в горах над Ялтой, к ним на помощь пришли спасатели, сообщили в крымском Главке МЧС России.Отмечается, что инцидент произошел накануне – пара не смогла найти дорогу в темноте. В операции участвовали три спасателя горной поисково-спасательной части Специализированного отряда МЧС России и одна единица техники.2 января помощь специалистов потребовалась туристу, который травмировал колено во время туристической прогулки по горе Папая-Кая, недалеко от скального выступа Язык тролля под Судаком. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гроза и сход снежных лавин: на Краснодарский край идет буряСемью из Москвы спасли с горы Алчак в Крыму137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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