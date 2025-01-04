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В горах над Ялтой заблудились двое туристов - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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В горах над Ялтой заблудились двое туристов
В горах над Ялтой заблудились двое туристов - РИА Новости Крым, 04.01.2025
В горах над Ялтой заблудились двое туристов
Двое туристов заблудились в горах над Ялтой, к ним на помощь пришли спасатели, сообщили в крымском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились в горах над Ялтой, к ним на помощь пришли спасатели, сообщили в крымском Главке МЧС России.Отмечается, что инцидент произошел накануне – пара не смогла найти дорогу в темноте. В операции участвовали три спасателя горной поисково-спасательной части Специализированного отряда МЧС России и одна единица техники.2 января помощь специалистов потребовалась туристу, который травмировал колено во время туристической прогулки по горе Папая-Кая, недалеко от скального выступа Язык тролля под Судаком. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гроза и сход снежных лавин: на Краснодарский край идет буряСемью из Москвы спасли с горы Алчак в Крыму137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма
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РИА Новости Крым
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В горах над Ялтой заблудились двое туристов

В Ялте на горе Сююрю-Бурун спасены двое туристов

11:35 04.01.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСотрудники МЧС спасли двоих туристов на горе Сююрю-Бурун в Ялте
Сотрудники МЧС спасли двоих туристов на горе Сююрю-Бурун в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились в горах над Ялтой, к ним на помощь пришли спасатели, сообщили в крымском Главке МЧС России.
Отмечается, что инцидент произошел накануне – пара не смогла найти дорогу в темноте.
"Двое туристов на горе Сююрю-Бурун в Ялте не смогли спуститься в темноте и обратились за помощью. Спасатели оперативно прибыли на место, провели поиск и эвакуацию туристов, медицинская помощь не потребовалась", - сообщается в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.
В операции участвовали три спасателя горной поисково-спасательной части Специализированного отряда МЧС России и одна единица техники.
2 января помощь специалистов потребовалась туристу, который травмировал колено во время туристической прогулки по горе Папая-Кая, недалеко от скального выступа Язык тролля под Судаком.
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