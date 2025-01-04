https://crimea.ria.ru/20250104/v-gorakh-nad-yaltoy-zabludilis-dvoe-turistov-1143086906.html
В горах над Ялтой заблудились двое туристов
В горах над Ялтой заблудились двое туристов - РИА Новости Крым, 04.01.2025
В горах над Ялтой заблудились двое туристов
Двое туристов заблудились в горах над Ялтой, к ним на помощь пришли спасатели, сообщили в крымском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T11:35
2025-01-04T11:35
2025-01-04T11:35
крым
гу мчс рф по республике крым
происшествия
общество
горы
горы крыма
новости крыма
природа
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143086793_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_439347ef214043b5a6dcc9937a0367e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились в горах над Ялтой, к ним на помощь пришли спасатели, сообщили в крымском Главке МЧС России.Отмечается, что инцидент произошел накануне – пара не смогла найти дорогу в темноте. В операции участвовали три спасателя горной поисково-спасательной части Специализированного отряда МЧС России и одна единица техники.2 января помощь специалистов потребовалась туристу, который травмировал колено во время туристической прогулки по горе Папая-Кая, недалеко от скального выступа Язык тролля под Судаком. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гроза и сход снежных лавин: на Краснодарский край идет буряСемью из Москвы спасли с горы Алчак в Крыму137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма
крым
горы
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143086793_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4a387dbbe080180afca451df51eae08f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гу мчс рф по республике крым, происшествия, общество, горы, горы крыма, новости крыма, природа, ялта
В горах над Ялтой заблудились двое туристов
В Ялте на горе Сююрю-Бурун спасены двое туристов