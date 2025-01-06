https://crimea.ria.ru/20250106/magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-v-ponedelnik-1143118623.html

Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник

Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник

Магнитная буря начнется на Земле в понедельник вечером, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T08:49

2025-01-06T08:49

2025-01-06T08:49

магнитные бури

космос

вспышки на солнце

солнце

природа

красота и здоровье

новости

земля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Магнитная буря начнется на Земле в понедельник вечером, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Как отмечают в Центре погоды ФОБОС, только за первую неделю января на Солнце зафиксированы три вспышки максимально возможного класса Х и около 20 вспышек среднего уровня. Часть выброшенной солнечной массы периодически достигает Земли, вызывая существенные возмущения геомагнитного поля.В субботу днем после серии вспышек на Солнце на Землю обрушилась магнитная буря, которая вскоре стихла. Однако 5 января слабая магнитная буря снова прошла на Земле.Ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин заявлял, что в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКосмонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сонКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

космос

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, вспышки на солнце, солнце, природа, красота и здоровье, новости, земля