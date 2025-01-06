Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник
Магнитная буря обрушится на Землю вечером в понедельник
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Магнитная буря начнется на Земле в понедельник вечером, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, очередная буря начнется в районе 18.00, в Рождественскую ночь достигнет своего пика и постепенно утихнет к 9 утра вторника. Сила магнитных возмущений будет соответствовать уровню G1, что считается слабой магнитной бурей.
Как отмечают в Центре погоды ФОБОС, только за первую неделю января на Солнце зафиксированы три вспышки максимально возможного класса Х и около 20 вспышек среднего уровня. Часть выброшенной солнечной массы периодически достигает Земли, вызывая существенные возмущения геомагнитного поля.
В субботу днем после серии вспышек на Солнце на Землю обрушилась магнитная буря, которая вскоре стихла. Однако 5 января слабая магнитная буря снова прошла на Земле.
Ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин заявлял, что в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.
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