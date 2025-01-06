Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250106/magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-v-ponedelnik-1143118623.html
Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник
Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник
Магнитная буря начнется на Земле в понедельник вечером, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T08:49
2025-01-06T08:49
магнитные бури
космос
вспышки на солнце
солнце
природа
красота и здоровье
новости
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_843a45295440f2f486dfaa2bae218fb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Магнитная буря начнется на Земле в понедельник вечером, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Как отмечают в Центре погоды ФОБОС, только за первую неделю января на Солнце зафиксированы три вспышки максимально возможного класса Х и около 20 вспышек среднего уровня. Часть выброшенной солнечной массы периодически достигает Земли, вызывая существенные возмущения геомагнитного поля.В субботу днем после серии вспышек на Солнце на Землю обрушилась магнитная буря, которая вскоре стихла. Однако 5 января слабая магнитная буря снова прошла на Земле.Ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин заявлял, что в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКосмонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сонКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141084167_0:0:552:413_1920x0_80_0_0_09fd57891f1c64905685128c9b80dff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, космос, вспышки на солнце, солнце, природа, красота и здоровье, новости, земля
Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник

Магнитная буря обрушится на Землю вечером в понедельник

08:49 06.01.2025
 
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
Композиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Магнитная буря начнется на Земле в понедельник вечером, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По данным ученых, очередная буря начнется в районе 18.00, в Рождественскую ночь достигнет своего пика и постепенно утихнет к 9 утра вторника. Сила магнитных возмущений будет соответствовать уровню G1, что считается слабой магнитной бурей.

Как отмечают в Центре погоды ФОБОС, только за первую неделю января на Солнце зафиксированы три вспышки максимально возможного класса Х и около 20 вспышек среднего уровня. Часть выброшенной солнечной массы периодически достигает Земли, вызывая существенные возмущения геомагнитного поля.
В субботу днем после серии вспышек на Солнце на Землю обрушилась магнитная буря, которая вскоре стихла. Однако 5 января слабая магнитная буря снова прошла на Земле.
Ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин заявлял, что в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году
Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сон
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
 
Магнитные бурикосмосВспышки на СолнцеСолнцеПриродаКрасота и здоровьеНовостиЗемля
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:27Крымский мост - оперативные данные на утро понедельника
09:14В Евпатории на Рождество перекроют часть городских улиц - схема
08:49Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник
08:25В Севастополе ограничат движение транспорта в районе Нового Херсонеса
07:44В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма
07:28Двухдневная рабочая неделя начинается в России
07:17Над Крымом сбили беспилотник
07:12Угощение и колядки: как отметят Рождество в Новом Херсонесе
06:52Переговоры по Украине - Зеленский назвал условие
00:01Погода в Крыму в понедельник: ветер принесет тепло
00:00Какой сегодня праздник: 6 января
23:107 человек погибли на пожаре в Кировской области
22:38Разлив мазута в Крыму и контратака ВСУ под Курском: главное за день
22:13Украинский дрон атаковал машину с 4 детьми в Харьковской области
22:02Рейд в Севастополе открыли
21:53Астропрогноз на 2025 год для знаков зодиака стихии Воды
21:30В Севастополе остановили катера и паром
21:22Опасен ли метапневмовирус для россиян
20:55Детокс в праздники: полезные правила и табу
20:32Новые пятна мазута обнаружили у бухты Капсель в Крыму
Лента новостейМолния