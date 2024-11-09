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Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сон - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сон
Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сон - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сон
Космонавтам часто снится сон о том, что они встречают на Земле своих знакомых, а те удивляются этой встрече, рассказал в субботу российский космонавт Андрей... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T15:12
2024-11-09T15:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Космонавтам часто снится сон о том, что они встречают на Земле своих знакомых, а те удивляются этой встрече, рассказал в субботу российский космонавт Андрей Федяев и предположил, что космонавты друг друга программируют на такое сновидение.Федяев совершил космический полет со 2 марта по 4 сентября 2023 года."Некоторые космонавты рассказывают, что часто космонавтам снится сон, как будто он во сне идет по земле, встречает какого знакомого, а знакомый ему говорит: "Привет! А что ты здесь делаешь?... Ты же в космосе должен быть", - сказал Федяев на фестивале "ВНауке" 2.0."И, говорят, это неоднократно такой сон, который ребята, все-таки, видят. Я не видел. Возможно, когда кто-то рассказывает эту историю, он автоматически программирует мозг этот на воспроизведение вот такого сна. Кому-то одному приснился, он рассказал, а дальше это уже пошло, как зараза какая-то, может быть. Но меня не коснулось", - добавил он.При этом космонавт рассказал, что ему на орбите снились самые обычные сны, как цветные, так и черно-белые, на самые разные темы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экипаж с МКС вернулся на Землю спустя годНа ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономыКосмонавт – это везение: Герой России Сергей Залетин
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космос, роскосмос, общество, новости
Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сон

Космонавт рассказал о снах на орбите Земли

15:12 09.11.2024 (обновлено: 15:14 09.11.2024)
 
© РоскосмосСтыковочный узел модуля "Звезда", куда пристыковался многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Стыковочный узел модуля Звезда, куда пристыковался многоцелевой лабораторный модуль Наука
© Роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Космонавтам часто снится сон о том, что они встречают на Земле своих знакомых, а те удивляются этой встрече, рассказал в субботу российский космонавт Андрей Федяев и предположил, что космонавты друг друга программируют на такое сновидение.
Федяев совершил космический полет со 2 марта по 4 сентября 2023 года.
"Некоторые космонавты рассказывают, что часто космонавтам снится сон, как будто он во сне идет по земле, встречает какого знакомого, а знакомый ему говорит: "Привет! А что ты здесь делаешь?... Ты же в космосе должен быть", - сказал Федяев на фестивале "ВНауке" 2.0.
"И, говорят, это неоднократно такой сон, который ребята, все-таки, видят. Я не видел. Возможно, когда кто-то рассказывает эту историю, он автоматически программирует мозг этот на воспроизведение вот такого сна. Кому-то одному приснился, он рассказал, а дальше это уже пошло, как зараза какая-то, может быть. Но меня не коснулось", - добавил он.
При этом космонавт рассказал, что ему на орбите снились самые обычные сны, как цветные, так и черно-белые, на самые разные темы.
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