https://crimea.ria.ru/20241109/kosmonavt-na-orbite-mnogo-komu-snitsya-odin-i-tot-zhe-zaraznyy-son-1141727717.html

Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сон

Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сон - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сон

Космонавтам часто снится сон о том, что они встречают на Земле своих знакомых, а те удивляются этой встрече, рассказал в субботу российский космонавт Андрей... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T15:12

2024-11-09T15:12

2024-11-09T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Космонавтам часто снится сон о том, что они встречают на Земле своих знакомых, а те удивляются этой встрече, рассказал в субботу российский космонавт Андрей Федяев и предположил, что космонавты друг друга программируют на такое сновидение.Федяев совершил космический полет со 2 марта по 4 сентября 2023 года."Некоторые космонавты рассказывают, что часто космонавтам снится сон, как будто он во сне идет по земле, встречает какого знакомого, а знакомый ему говорит: "Привет! А что ты здесь делаешь?... Ты же в космосе должен быть", - сказал Федяев на фестивале "ВНауке" 2.0."И, говорят, это неоднократно такой сон, который ребята, все-таки, видят. Я не видел. Возможно, когда кто-то рассказывает эту историю, он автоматически программирует мозг этот на воспроизведение вот такого сна. Кому-то одному приснился, он рассказал, а дальше это уже пошло, как зараза какая-то, может быть. Но меня не коснулось", - добавил он.При этом космонавт рассказал, что ему на орбите снились самые обычные сны, как цветные, так и черно-белые, на самые разные темы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экипаж с МКС вернулся на Землю спустя годНа ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономыКосмонавт – это везение: Герой России Сергей Залетин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, роскосмос, общество, новости