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Экипаж с МКС вернулся на Землю спустя год
Экипаж с МКС вернулся на Землю спустя год - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Экипаж с МКС вернулся на Землю спустя год
Международный экипаж космонавтов вернулся на землю, команда приземлилась в городе Жезказган в Казахстане. Об этом сообщает Роскосмос. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T15:40
2024-09-23T15:40
2024-09-23T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Международный экипаж космонавтов вернулся на землю, команда приземлилась в городе Жезказган в Казахстане. Об этом сообщает Роскосмос.Уточняется, что утром в понедельник корабль отстыковался от модуля "Причал". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме.В апреле текущего года спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-24" с международным экипажем космонавтов также приземлился в казахстанском городе Жезказган.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полет на Луну: впервые в современной истории РоссииКак Крым покорял космосКрымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов
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роскосмос, космос, новости, мкс, россия, казахстан, сша, сотрудничество
Экипаж с МКС вернулся на Землю спустя год
Международный экипаж космонавтов спустя год приземлился в Казахстане
15:40 23.09.2024 (обновлено: 15:42 23.09.2024)