https://crimea.ria.ru/20240923/ekipazh-s-mks-vernulsya-na-zemlyu-spustya-god-1140551399.html

Экипаж с МКС вернулся на Землю спустя год

Экипаж с МКС вернулся на Землю спустя год - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Экипаж с МКС вернулся на Землю спустя год

Международный экипаж космонавтов вернулся на землю, команда приземлилась в городе Жезказган в Казахстане. Об этом сообщает Роскосмос. РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T15:40

2024-09-23T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Международный экипаж космонавтов вернулся на землю, команда приземлилась в городе Жезказган в Казахстане. Об этом сообщает Роскосмос.Уточняется, что утром в понедельник корабль отстыковался от модуля "Причал". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме.В апреле текущего года спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-24" с международным экипажем космонавтов также приземлился в казахстанском городе Жезказган.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полет на Луну: впервые в современной истории РоссииКак Крым покорял космосКрымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов

космос

россия

казахстан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос, новости, мкс, россия, казахстан, сша, сотрудничество