https://crimea.ria.ru/20240612/krymchanin-shkaplerov-poluchil-svoyu-zvezdu-na-allee-kosmonavtov-1138059659.html

Крымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов

Крымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Крымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов

Звезда космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов перед Ярославским планетарием, сообщил в среду губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T16:12

2024-06-12T16:12

2024-06-12T16:12

россия

антон шкаплеров (космонавт, герой россии)

ярославская область

космос

день россии

праздники и памятные даты

патриотическое воспитание

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Звезда космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов перед Ярославским планетарием, сообщил в среду губернатор региона Михаил Евраев.Губернатор отметил важность примеров мужества, целеустремленности и веры в мечту для подрастающего поколения региона.Президент России Владимир Путин ранее наградил Орденом Гагарина космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова, отметив его вклад в развитие пилотируемой космонавтики и освоение космоса.Герой России, летчик-космонавт, полковник Воздушно-космических сил РФ, Антон Николаевич Шкаплеров совершил четыре полета к МКС, провел на орбите 709 суток, более 21 часа – в открытом космосе. Внес большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики. И при этом скромный, открытый человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтовКак Крым покорял космосШкаплеров рассказал, кого отберут в космонавты

россия

ярославская область

космос

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон шкаплеров (космонавт, герой россии), ярославская область, космос, день россии, праздники и памятные даты, патриотическое воспитание, новости, общество