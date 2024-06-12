Крымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов
Звезда крымчанина Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов в Ярославле
© Telegram губернатора Ярославской области Михаила ЕвраеваИменная звезда крымчанина Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов в Ярославле
© Telegram губернатора Ярославской области Михаила Евраева
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Звезда космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов перед Ярославским планетарием, сообщил в среду губернатор региона Михаил Евраев.
"Ярославская область – родина Валентины Владимировны Терешковой. Наши предприятия вносят свой вклад в развитие аэрокосмической отрасли. У нас свои добрые космические традиции. Одна из них – ежегодное обновление Аллеи космонавтов. Сегодня, в День России, на ней добавилась шестнадцатая звезда, в честь Антона Шкаплерова", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
© Telegram губернатора Ярославской области Михаила ЕвраеваИменная звезда крымчанина Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов в Ярославле
© Telegram губернатора Ярославской области Михаила Евраева
Именная звезда крымчанина Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов в Ярославле
Губернатор отметил важность примеров мужества, целеустремленности и веры в мечту для подрастающего поколения региона.
Президент России Владимир Путин ранее наградил Орденом Гагарина космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова, отметив его вклад в развитие пилотируемой космонавтики и освоение космоса.
Герой России, летчик-космонавт, полковник Воздушно-космических сил РФ, Антон Николаевич Шкаплеров совершил четыре полета к МКС, провел на орбите 709 суток, более 21 часа – в открытом космосе. Внес большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики. И при этом скромный, открытый человек.
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