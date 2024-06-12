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Крымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Крымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов
Крымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Крымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов
Звезда космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов перед Ярославским планетарием, сообщил в среду губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T16:12
2024-06-12T16:12
россия
антон шкаплеров (космонавт, герой россии)
ярославская область
космос
день россии
праздники и памятные даты
патриотическое воспитание
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Звезда космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов перед Ярославским планетарием, сообщил в среду губернатор региона Михаил Евраев.Губернатор отметил важность примеров мужества, целеустремленности и веры в мечту для подрастающего поколения региона.Президент России Владимир Путин ранее наградил Орденом Гагарина космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова, отметив его вклад в развитие пилотируемой космонавтики и освоение космоса.Герой России, летчик-космонавт, полковник Воздушно-космических сил РФ, Антон Николаевич Шкаплеров совершил четыре полета к МКС, провел на орбите 709 суток, более 21 часа – в открытом космосе. Внес большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики. И при этом скромный, открытый человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтовКак Крым покорял космосШкаплеров рассказал, кого отберут в космонавты
россия
ярославская область
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россия, антон шкаплеров (космонавт, герой россии), ярославская область, космос, день россии, праздники и памятные даты, патриотическое воспитание, новости, общество
Крымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов

Звезда крымчанина Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов в Ярославле

16:12 12.06.2024
 
© Telegram губернатора Ярославской области Михаила ЕвраеваИменная звезда крымчанина Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов в Ярославле
Именная звезда крымчанина Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов в Ярославле
© Telegram губернатора Ярославской области Михаила Евраева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Звезда космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов перед Ярославским планетарием, сообщил в среду губернатор региона Михаил Евраев.
"Ярославская область – родина Валентины Владимировны Терешковой. Наши предприятия вносят свой вклад в развитие аэрокосмической отрасли. У нас свои добрые космические традиции. Одна из них – ежегодное обновление Аллеи космонавтов. Сегодня, в День России, на ней добавилась шестнадцатая звезда, в честь Антона Шкаплерова", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
© Telegram губернатора Ярославской области Михаила ЕвраеваИменная звезда крымчанина Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов в Ярославле
Именная звезда крымчанина Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов в Ярославле
© Telegram губернатора Ярославской области Михаила Евраева
Именная звезда крымчанина Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов в Ярославле
Губернатор отметил важность примеров мужества, целеустремленности и веры в мечту для подрастающего поколения региона.
Президент России Владимир Путин ранее наградил Орденом Гагарина космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова, отметив его вклад в развитие пилотируемой космонавтики и освоение космоса.
Герой России, летчик-космонавт, полковник Воздушно-космических сил РФ, Антон Николаевич Шкаплеров совершил четыре полета к МКС, провел на орбите 709 суток, более 21 часа – в открытом космосе. Внес большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики. И при этом скромный, открытый человек.
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РоссияАнтон Шкаплеров (космонавт, Герой России)Ярославская областькосмосДень РоссииПраздники и памятные датыПатриотическое воспитаниеНовостиОбщество
 
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