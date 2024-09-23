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Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу
Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T13:37
2024-09-23T13:37
севастополь
морской транспорт
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Рейд был закрыт в 12.40. Движение судов было приостановлено, на линии работали компенсационные маршруты. После 40 минут простоя движение морского транспорта возобновилось в штатном режиме.Накануне движение всего общественного транспорта было прекращено из-за воздушной тревоги. Ограничение было кратковременным, после чего проезд был открыт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, морской транспорт, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, логистика
Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу

Рейд в Севастополе открыт после 40-минутной остановки

13:37 23.09.2024
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.
Рейд был закрыт в 12.40. Движение судов было приостановлено, на линии работали компенсационные маршруты. После 40 минут простоя движение морского транспорта возобновилось в штатном режиме.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
Накануне движение всего общественного транспорта было прекращено из-за воздушной тревоги. Ограничение было кратковременным, после чего проезд был открыт.
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