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Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу
Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T13:37
2024-09-23T13:37
2024-09-23T13:37
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Рейд был закрыт в 12.40. Движение судов было приостановлено, на линии работали компенсационные маршруты. После 40 минут простоя движение морского транспорта возобновилось в штатном режиме.Накануне движение всего общественного транспорта было прекращено из-за воздушной тревоги. Ограничение было кратковременным, после чего проезд был открыт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, морской транспорт, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, логистика
Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу
Рейд в Севастополе открыт после 40-минутной остановки