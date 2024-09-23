https://crimea.ria.ru/20240923/reyd-v-sevastopole-otkryt---morskoy-transport-vozobnovil-rabotu-1140542937.html

Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу

Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T13:37

2024-09-23T13:37

2024-09-23T13:37

севастополь

морской транспорт

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновляет движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Рейд был закрыт в 12.40. Движение судов было приостановлено, на линии работали компенсационные маршруты. После 40 минут простоя движение морского транспорта возобновилось в штатном режиме.Накануне движение всего общественного транспорта было прекращено из-за воздушной тревоги. Ограничение было кратковременным, после чего проезд был открыт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, морской транспорт, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, логистика