В Судаке избрали председателя горсовета
Депутаты Судакского горсовета на первой сессии избрали мэра города
16:21 23.09.2024 (обновлено: 16:22 23.09.2024)
© Telegram-канал главы администрации Судака Константина ПодсеваловаДепутаты городского совета Судака избрали главу муниципального образования – ею стала Дарья Дейнеко
© Telegram-канал главы администрации Судака Константина Подсевалова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Депутаты городского совета Судака избрали председателя главу муниципального образования – председателя Судакского совета. Ею стала Дарья Дейнеко, сообщает глава администрации Судака Константин Подсевалов.
Дейнеко Дарья Павловна была назначена временно исполняющей обязанности главы горсовета 15 сентября 2023 года в связи с досрочным прекращением полномочий предыдущего мэра Константина Рожко. Решение о ее назначении на должность было принято в ходе первой сессии депутатов нового созыва.
"Искренне рад поздравить Дарью Дейнеко с назначением на должность Главы муниципального образования, Председателя Судакского горсовета. Как человек, неравнодушный к проблемам нашего округа и его жителей, уверен – она справится с поставленными задачами", – написал в своем Telegram-канале Подсевалов.
В ходе первого заседания также был назначен конкурс на замещение должности главы администрации Судака – он состоится 18 октября. Кроме того, депутаты определили состав постоянных комиссий городского совета.
После выборов 8 сентября в Крыму новоизбранные депутаты местных советов формируют новый аппарат и назначают председателей совета, а также определяют даты проведения конкурсов на должности глав администраций.
Так, в Бахчисарае выборы председателя городского совета состоялись 20 сентября – им стала Ольга Кулинченко. В Ялте на должность председателя был переизбран Константин Шимановский, а временно исполнять обязанности главы администрации будет Сергей Баннов. Янина Павленко сложила свои полномочия в связи с истечением срока и заявила о том, что планирует участвовать в следующем конкурсе.
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