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В Судаке избрали председателя горсовета - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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В Судаке избрали председателя горсовета
В Судаке избрали председателя горсовета - РИА Новости Крым, 23.09.2024
В Судаке избрали председателя горсовета
Депутаты городского совета Судака избрали председателя главу муниципального образования – председателя Судакского совета. Ею стала Дарья Дейнеко, сообщает глава РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T16:21
2024-09-23T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Депутаты городского совета Судака избрали председателя главу муниципального образования – председателя Судакского совета. Ею стала Дарья Дейнеко, сообщает глава администрации Судака Константин Подсевалов.Дейнеко Дарья Павловна была назначена временно исполняющей обязанности главы горсовета 15 сентября 2023 года в связи с досрочным прекращением полномочий предыдущего мэра Константина Рожко. Решение о ее назначении на должность было принято в ходе первой сессии депутатов нового созыва.В ходе первого заседания также был назначен конкурс на замещение должности главы администрации Судака – он состоится 18 октября. Кроме того, депутаты определили состав постоянных комиссий городского совета.После выборов 8 сентября в Крыму новоизбранные депутаты местных советов формируют новый аппарат и назначают председателей совета, а также определяют даты проведения конкурсов на должности глав администраций.Так, в Бахчисарае выборы председателя городского совета состоялись 20 сентября – им стала Ольга Кулинченко. В Ялте на должность председателя был переизбран Константин Шимановский, а временно исполнять обязанности главы администрации будет Сергей Баннов. Янина Павленко сложила свои полномочия в связи с истечением срока и заявила о том, что планирует участвовать в следующем конкурсе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские креслаНовые назначения в Крыму: кто возглавил министерства курортов и экологииСергея Карякина назначили сенатором от Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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судак, новости крыма, крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, общество
В Судаке избрали председателя горсовета

Депутаты Судакского горсовета на первой сессии избрали мэра города

16:21 23.09.2024 (обновлено: 16:22 23.09.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Судака Константина ПодсеваловаДепутаты городского совета Судака избрали главу муниципального образования – ею стала Дарья Дейнеко
Депутаты городского совета Судака избрали главу муниципального образования – ею стала Дарья Дейнеко
© Telegram-канал главы администрации Судака Константина Подсевалова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Депутаты городского совета Судака избрали председателя главу муниципального образования – председателя Судакского совета. Ею стала Дарья Дейнеко, сообщает глава администрации Судака Константин Подсевалов.
Дейнеко Дарья Павловна была назначена временно исполняющей обязанности главы горсовета 15 сентября 2023 года в связи с досрочным прекращением полномочий предыдущего мэра Константина Рожко. Решение о ее назначении на должность было принято в ходе первой сессии депутатов нового созыва.

"Искренне рад поздравить Дарью Дейнеко с назначением на должность Главы муниципального образования, Председателя Судакского горсовета. Как человек, неравнодушный к проблемам нашего округа и его жителей, уверен – она справится с поставленными задачами", – написал в своем Telegram-канале Подсевалов.

В ходе первого заседания также был назначен конкурс на замещение должности главы администрации Судака – он состоится 18 октября. Кроме того, депутаты определили состав постоянных комиссий городского совета.
После выборов 8 сентября в Крыму новоизбранные депутаты местных советов формируют новый аппарат и назначают председателей совета, а также определяют даты проведения конкурсов на должности глав администраций.
Так, в Бахчисарае выборы председателя городского совета состоялись 20 сентября – им стала Ольга Кулинченко. В Ялте на должность председателя был переизбран Константин Шимановский, а временно исполнять обязанности главы администрации будет Сергей Баннов. Янина Павленко сложила свои полномочия в связи с истечением срока и заявила о том, что планирует участвовать в следующем конкурсе.
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