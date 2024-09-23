https://crimea.ria.ru/20240923/v-sudake-izbrali-predsedatelya-gorsoveta-1140552425.html

В Судаке избрали председателя горсовета

В Судаке избрали председателя горсовета - РИА Новости Крым, 23.09.2024

В Судаке избрали председателя горсовета

Депутаты городского совета Судака избрали председателя главу муниципального образования – председателя Судакского совета. Ею стала Дарья Дейнеко, сообщает глава РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T16:21

2024-09-23T16:21

2024-09-23T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Депутаты городского совета Судака избрали председателя главу муниципального образования – председателя Судакского совета. Ею стала Дарья Дейнеко, сообщает глава администрации Судака Константин Подсевалов.Дейнеко Дарья Павловна была назначена временно исполняющей обязанности главы горсовета 15 сентября 2023 года в связи с досрочным прекращением полномочий предыдущего мэра Константина Рожко. Решение о ее назначении на должность было принято в ходе первой сессии депутатов нового созыва.В ходе первого заседания также был назначен конкурс на замещение должности главы администрации Судака – он состоится 18 октября. Кроме того, депутаты определили состав постоянных комиссий городского совета.После выборов 8 сентября в Крыму новоизбранные депутаты местных советов формируют новый аппарат и назначают председателей совета, а также определяют даты проведения конкурсов на должности глав администраций.Так, в Бахчисарае выборы председателя городского совета состоялись 20 сентября – им стала Ольга Кулинченко. В Ялте на должность председателя был переизбран Константин Шимановский, а временно исполнять обязанности главы администрации будет Сергей Баннов. Янина Павленко сложила свои полномочия в связи с истечением срока и заявила о том, что планирует участвовать в следующем конкурсе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские креслаНовые назначения в Крыму: кто возглавил министерства курортов и экологииСергея Карякина назначили сенатором от Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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