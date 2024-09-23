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Почти 400 специалистов приняли участие в конференции "Недвижимость Крыма"

Почти 400 специалистов приняли участие в конференции "Недвижимость Крыма" - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Почти 400 специалистов приняли участие в конференции "Недвижимость Крыма"

Порядка 400 риэлторов, девелоперов и застройщиков, ипотечных брокеров, ведущих оценщиков и других экспертов со всей России приняли участие в III Всероссийской... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T13:47

2024-09-23T13:47

2024-09-23T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Порядка 400 риэлторов, девелоперов и застройщиков, ипотечных брокеров, ведущих оценщиков и других экспертов со всей России приняли участие в III Всероссийской конференции "Недвижимость Крыма: реальность и перспективы" в Ялте, сообщает пресс-служба ПСБ, который выступил генеральным партнером мероприятия.В этом году темой конференции стал искусственный интеллект. Участники обсудили цифровизацию недвижимости и строительства, внедрение передовых ИТ-технологий и программных решений, новые вызовы, стоящие перед банками и застройщиками, тренды развития рынка ИЖС."Мы видим большую заинтересованность коллег из других регионов в налаживании долгосрочных деловых контактов с риэлторским сообществом Крыма. Личное общение, обмен опытом и интеграция лучших профессиональных практик способствуют развитию рынка недвижимости на полуострове, позволяют узнать о его перспективных нишах в свете федеральных программ и инвестиционных проектов", – подчеркнул председатель оргкомитета конференции Руслан Маринуца, слова которого приводятся в сообщении.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), крым, недвижимость, новости крыма, ипотека