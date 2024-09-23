https://crimea.ria.ru/20240923/pochti-400-spetsialistov-prinyali-uchastie-v-konferentsii-nedvizhimost-kryma-1140543390.html
Почти 400 специалистов приняли участие в конференции "Недвижимость Крыма"
Почти 400 специалистов приняли участие в конференции "Недвижимость Крыма" - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Почти 400 специалистов приняли участие в конференции "Недвижимость Крыма"
Порядка 400 риэлторов, девелоперов и застройщиков, ипотечных брокеров, ведущих оценщиков и других экспертов со всей России приняли участие в III Всероссийской... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T13:47
2024-09-23T13:47
2024-09-23T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Порядка 400 риэлторов, девелоперов и застройщиков, ипотечных брокеров, ведущих оценщиков и других экспертов со всей России приняли участие в III Всероссийской конференции "Недвижимость Крыма: реальность и перспективы" в Ялте, сообщает пресс-служба ПСБ, который выступил генеральным партнером мероприятия.В этом году темой конференции стал искусственный интеллект. Участники обсудили цифровизацию недвижимости и строительства, внедрение передовых ИТ-технологий и программных решений, новые вызовы, стоящие перед банками и застройщиками, тренды развития рынка ИЖС."Мы видим большую заинтересованность коллег из других регионов в налаживании долгосрочных деловых контактов с риэлторским сообществом Крыма. Личное общение, обмен опытом и интеграция лучших профессиональных практик способствуют развитию рынка недвижимости на полуострове, позволяют узнать о его перспективных нишах в свете федеральных программ и инвестиционных проектов", – подчеркнул председатель оргкомитета конференции Руслан Маринуца, слова которого приводятся в сообщении.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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промсвязьбанк (псб), крым, недвижимость, новости крыма, ипотека
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Порядка 400 риэлторов, девелоперов и застройщиков, ипотечных брокеров, ведущих оценщиков и других экспертов со всей России приняли участие в III Всероссийской конференции "Недвижимость Крыма: реальность и перспективы" в Ялте, сообщает пресс-служба ПСБ, который выступил генеральным партнером мероприятия.
"<…> В ходе панельных дискуссий специалисты ПСБ рассказали о действующих программах ипотечного кредитования, в том числе и с господдержкой, а также о возможностях сотрудничества банка с профессиональными игроками отрасли", – отметила управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова, ее слова цитирует пресс-служба.
В этом году темой конференции стал искусственный интеллект. Участники обсудили цифровизацию недвижимости и строительства, внедрение передовых ИТ-технологий и программных решений, новые вызовы, стоящие перед банками и застройщиками, тренды развития рынка ИЖС.
"Мы видим большую заинтересованность коллег из других регионов в налаживании долгосрочных деловых контактов с риэлторским сообществом Крыма. Личное общение, обмен опытом и интеграция лучших профессиональных практик способствуют развитию рынка недвижимости на полуострове, позволяют узнать о его перспективных нишах в свете федеральных программ и инвестиционных проектов", – подчеркнул председатель оргкомитета конференции Руслан Маринуца, слова которого приводятся в сообщении.