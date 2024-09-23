https://crimea.ria.ru/20240923/souchastniku-pokusheniya-na-ubiystvo-ministra-kurortov-kryma-dali-12-let-1140536914.html
Соучастнику покушения на убийство экс-министра курортов Крыма дали 12 лет
Соучастнику покушения на убийство экс-министра курортов Крыма дали 12 лет - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Соучастнику покушения на убийство экс-министра курортов Крыма дали 12 лет
Киевский районный суд Симферополя вынес приговор 25-летнему Мамуту Белялову - соучастнику покушения на жизнь министра курортов Республики Крым в 2022 году. Он... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T14:31
2024-09-23T14:31
2024-09-23T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя вынес приговор 25-летнему Мамуту Белялову - соучастнику покушения на жизнь министра курортов Республики Крым в 2022 году. Он приговорен к 12 годам в колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости Крым из зала суда.Как заявил в свой обвинительной речи прокурор Александр Домбровский, Белялов был завербован для ведения антироссийской деятельности сотрудником СБУ. В поле деятельности спецслужб он попал в связи со своими антироссийскими убеждениями, а согласился сотрудничать за денежное вознаграждение. Подсудимый должен был передать исполнителю оплату, перечисленную ему на банковский счет. Кроме того, он должен был передать информацию о передвижениях предполагаемой жертвы и путях отхода. Однако исполнитель, возвращаясь с Украины в Крым, передал сведения о вербовке сотрудникам ФСБ. После этого все действия преступников происходили под контролем силовиков. Как отметил в суде адвокат подсудимого, Мамут Белялов признал себя виновным раскаялся во всех своих преступлениях. В качестве смягчающего вину обстоятельства адвокат указал молодой возраст преступника - 25 лет. Согласно показаниям Белялова, все преступления он совершил под угрозами, которые якобы поступали членам его семьи. Однако ничем, кроме показаний самого обвиняемого, эти сведения не подтверждены, поэтому суд не учел их как смягчающее обстоятельство. В ходе судебного заседания от потерпевшего поступило заявление о возмещении ему морального вреда на сумму один миллион рублей. Подсудимый в последнем слове попросил суд назначить ему минимальное наказание, а также снизить сумму возмещения морального вреда до 50 тысяч рублей. 1 августа 2023 года в суд были переданы материалы по делу о покушении на экс-министра курортов Республики Крым. Согласно ним, 25-летний житель поселка Советский был завербован украинскими спецслужбами. Заказчик, находясь на территории соседнего государства, за вознаграждение поручил подготовить и согласовать действия по совершению убийства министра курортов и туризма, а также предоставить ему информацию о конспирации и путях отхода после преступления.СБУ также планировала убийства высших должностных лиц республики. В начале июля этого года ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова. По подозрению в преступлении задержали гражданина России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 10 обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговораКонстантинов о попытке покушения: такие планы вынашиваются с 2014 годаАксенов раскрыл подробности о подготовке на него покушения
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вадим волченко, покушение, суды крыма, правосудие, приговор, новости крыма, крым, минкурортов крыма, закон и право
Соучастнику покушения на убийство экс-министра курортов Крыма дали 12 лет
Соучастнику покушения на убийство экс-министра курортов Крыма дали 12 лет колонии
14:31 23.09.2024 (обновлено: 14:54 23.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя вынес приговор 25-летнему Мамуту Белялову - соучастнику покушения на жизнь министра курортов Республики Крым в 2022 году. Он приговорен к 12 годам в колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости Крым из зала суда.
Как заявил в свой обвинительной речи прокурор Александр Домбровский, Белялов был завербован для ведения антироссийской деятельности сотрудником СБУ. В поле деятельности спецслужб он попал в связи со своими антироссийскими убеждениями, а согласился сотрудничать за денежное вознаграждение.
"Сотрудник СБУ Бондарчук, находясь на территории Украины, предложил некоему Т. за сумму в размере 400 тысяч гривен ( 692 612 руб.) выступить в качестве исполнителя убийства. При этом Бондарчук сообщил Т., что помощь ему в убийстве окажет Белялов, который найдет и предоставит оружие, боеприпасы к нему и взрывные устройства", - сказал прокурор.
Подсудимый должен был передать исполнителю оплату, перечисленную ему на банковский счет. Кроме того, он должен был передать информацию о передвижениях предполагаемой жертвы и путях отхода. Однако исполнитель, возвращаясь с Украины в Крым, передал сведения о вербовке сотрудникам ФСБ. После этого все действия преступников происходили под контролем силовиков.
Как отметил в суде адвокат подсудимого, Мамут Белялов признал себя виновным раскаялся во всех своих преступлениях. В качестве смягчающего вину обстоятельства адвокат указал молодой возраст преступника - 25 лет. Согласно показаниям Белялова, все преступления он совершил под угрозами, которые якобы поступали членам его семьи. Однако ничем, кроме показаний самого обвиняемого, эти сведения не подтверждены, поэтому суд не учел их как смягчающее обстоятельство.
В ходе судебного заседания от потерпевшего поступило заявление о возмещении ему морального вреда на сумму один миллион рублей. Подсудимый в последнем слове попросил суд назначить ему минимальное наказание, а также снизить сумму возмещения морального вреда до 50 тысяч рублей.
Учитывая мнения сторон, суд приговорил Белялова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. Кроме того, подсудимый выплатит штраф в размере 350 тысяч рублей, а также моральный ущерб в размере одного миллиона рублей.
1 августа 2023 года в суд были переданы материалы по делу о покушении
на экс-министра курортов Республики Крым. Согласно ним, 25-летний житель поселка Советский был завербован украинскими спецслужбами. Заказчик, находясь на территории соседнего государства, за вознаграждение поручил подготовить и согласовать действия по совершению убийства министра курортов и туризма, а также предоставить ему информацию о конспирации и путях отхода после преступления.
СБУ также планировала убийства высших должностных лиц республики. В начале июля этого года ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения украинских спецслужб на главу Республики Крым Сергея Аксенова
. По подозрению в преступлении задержали гражданина России 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения.
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