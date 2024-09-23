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В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 23.09.2024

В Севастополе закрыли рейд

Рейд в Севастополе временно перекрыт, движение судов через бухту приостановлено. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T12:49

2024-09-23T12:49

2024-09-23T12:54

севастополь

новости крыма

морской транспорт

безопасность республики крым и севастополя

ограничение движения

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе временно перекрыт, движение судов через бухту приостановлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщается. На площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка после открытия движенияКерченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридоруТрафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, ограничение движения, паромы и катера в севастополе