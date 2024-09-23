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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 23.09.2024
В Севастополе закрыли рейд
Рейд в Севастополе временно перекрыт, движение судов через бухту приостановлено. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T12:49
2024-09-23T12:49
2024-09-23T12:54
севастополь
новости крыма
морской транспорт
безопасность республики крым и севастополя
ограничение движения
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе временно перекрыт, движение судов через бухту приостановлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщается. На площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка после открытия движенияКерченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридоруТрафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости крыма, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, ограничение движения, паромы и катера в севастополе
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыт рейд и остановлено движение морского транспорта
12:49 23.09.2024 (обновлено: 12:54 23.09.2024)