Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240923/v-sevastopole-zakryli-reyd-1140541223.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 23.09.2024
В Севастополе закрыли рейд
Рейд в Севастополе временно перекрыт, движение судов через бухту приостановлено. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T12:49
2024-09-23T12:54
севастополь
новости крыма
морской транспорт
безопасность республики крым и севастополя
ограничение движения
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd5184d15f5c4f03c7c6677af5b50ea6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе временно перекрыт, движение судов через бухту приостановлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщается. На площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка после открытия движенияКерченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридоруТрафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9356ebe8c85db999febe5d703dddaf40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости крыма, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, ограничение движения, паромы и катера в севастополе
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыт рейд и остановлено движение морского транспорта

12:49 23.09.2024 (обновлено: 12:54 23.09.2024)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе временно перекрыт, движение судов через бухту приостановлено. Об этом сообщает департамент транспорта города.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение!", - говорится в Telegram-канале ведомства.
О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщается. На площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: обстановка после открытия движения
Керченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридору
Трафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки
 
СевастопольНовости КрымаМорской транспортБезопасность Республики Крым и СевастополяОграничение движенияПаромы и катера в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15В Курской области более 770 человек пропали без вести с начала августа
14:06Нужно ли менять гимн Крыма - опрос
13:47Почти 400 специалистов приняли участие в конференции "Недвижимость Крыма"
13:44Трое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской области
13:37Рейд в Севастополе открыт - морской транспорт возобновил работу
13:31Схему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
13:21Крымский мост сейчас: очередь растет
13:10Отставки и назначения в Крыму - кто занял министерские кресла
12:58Армия России продавливает врага в зоне СВО
12:49В Севастополе закрыли рейд
12:40ВСУ вывезли часть жителей Курской области за пределы России – Москалькова
12:29Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской области
12:25Новым главой теротдела Роспотребнадзора в Севастополе стал Денис Смирнов
12:06Следствие назвало новую версию отравления семья в Красноярском крае
11:51В горах Крыма спасли 10 взрослых и пятерых детей
11:30Аксенов назначил министра ЖКХ Крыма
11:27Аксенов отправил в отставку вице-премьера Крыма Анюхину
11:16Мать погибших от отравления детей дала показания
10:48Эвакуированные возвращаются в Тихорецкий район после атаки дронов
10:36"План победы" или смертный приговор: зачем Зеленский прилетел в США
Лента новостейМолния