Керченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридору
Из-за временно закрытой Керченской переправы грузовики направляют по сухопутному коридору
12:10 23.08.2024 (обновлено: 12:23 23.08.2024)
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковАвтомобили стоящие в очереди на Крымский мост
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг -РИА Новости Крым. В связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы после атаки ВСУ на порт "Кавказ" водителей грузовиков просят воспользоваться сухопутным коридором в Крым. Об этом сообщили в МВД по республике.
"В связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы Госавтоинспекция Крыма призывает водителей грузовых автомобилей воспользоваться альтернативным маршрутом через территорию новых субъектов Российской Федерации по федеральной автодороге Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь", - говорится в сообщении.
Удар ВСУ по парому в порту "Кавказ"
22 августа в 16:30 киевский режим атаковал железнодорожный паром, пришвартованный в порту "Кавказ". В момент удара ВСУ на пароме находилось 30 цистерн с топливом.
В оперштабе Краснодарского края сообщили, что происшествию в порту "Кавказ" присвоен ранг пожара №3. На место был направлен пожарный поезд, в целом привлечены 101 человек, 34 единицы техники.
Позже стало известно, что паром затонул.
17 членов экипажа, пребывавших на ж/д пароме в порту "Кавказ", были спасены. Четверо из них госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно. Судьба одного члена экипажа не известна.
В морском порту "Кавказ" Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП, введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.