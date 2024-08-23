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Керченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридору - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Керченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридору
Керченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридору - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Керченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридору
В связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы после атаки ВСУ на порт "Кавказ" водителей грузовиков просят воспользоваться сухопутным... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T12:10
2024-08-23T12:23
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
сухопутный коридор в крым
риа новости крым
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг -РИА Новости Крым. В связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы после атаки ВСУ на порт "Кавказ" водителей грузовиков просят воспользоваться сухопутным коридором в Крым. Об этом сообщили в МВД по республике.Удар ВСУ по парому в порту "Кавказ"22 августа в 16:30 киевский режим атаковал железнодорожный паром, пришвартованный в порту "Кавказ". В момент удара ВСУ на пароме находилось 30 цистерн с топливом.В оперштабе Краснодарского края сообщили, что происшествию в порту "Кавказ" присвоен ранг пожара №3. На место был направлен пожарный поезд, в целом привлечены 101 человек, 34 единицы техники.Позже стало известно, что паром затонул.17 членов экипажа, пребывавших на ж/д пароме в порту "Кавказ", были спасены. Четверо из них госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно. Судьба одного члена экипажа не известна.В морском порту "Кавказ" Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП, введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.
https://crimea.ria.ru/20240822/mestonakhozhdenie-odnogo-cheloveka-s-paroma-v-portu-kavkaz-ne-opredelili-1139816071.html
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, сухопутный коридор в крым, риа новости крым, мвд по республике крым
Керченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридору

Из-за временно закрытой Керченской переправы грузовики направляют по сухопутному коридору

12:10 23.08.2024 (обновлено: 12:23 23.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковАвтомобили стоящие в очереди на Крымский мост
Автомобили стоящие в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг -РИА Новости Крым. В связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы после атаки ВСУ на порт "Кавказ" водителей грузовиков просят воспользоваться сухопутным коридором в Крым. Об этом сообщили в МВД по республике.
"В связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы Госавтоинспекция Крыма призывает водителей грузовых автомобилей воспользоваться альтернативным маршрутом через территорию новых субъектов Российской Федерации по федеральной автодороге Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь", - говорится в сообщении.

Удар ВСУ по парому в порту "Кавказ"

22 августа в 16:30 киевский режим атаковал железнодорожный паром, пришвартованный в порту "Кавказ". В момент удара ВСУ на пароме находилось 30 цистерн с топливом.
В оперштабе Краснодарского края сообщили, что происшествию в порту "Кавказ" присвоен ранг пожара №3. На место был направлен пожарный поезд, в целом привлечены 101 человек, 34 единицы техники.
Позже стало известно, что паром затонул.
17 членов экипажа, пребывавших на ж/д пароме в порту "Кавказ", были спасены. Четверо из них госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно. Судьба одного члена экипажа не известна.
В морском порту "Кавказ" Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП, введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Вчера, 22:53
Судьба одного человека с парома в порту "Кавказ" остается неизвестной
 
Ситуация на Керченской переправеКерченская паромная переправаСухопутный коридор в КрымРИА Новости КрымМВД по Республике Крым
 
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