https://crimea.ria.ru/20240823/kerchenskaya-pereprava-zakryta-fury-perenapravlyayut-po-sukhoputnomu-koridoru-1139821592.html

Керченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридору

Керченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридору - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Керченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридору

В связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы после атаки ВСУ на порт "Кавказ" водителей грузовиков просят воспользоваться сухопутным... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T12:10

2024-08-23T12:10

2024-08-23T12:23

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг -РИА Новости Крым. В связи с временной приостановкой работы Керченской паромной переправы после атаки ВСУ на порт "Кавказ" водителей грузовиков просят воспользоваться сухопутным коридором в Крым. Об этом сообщили в МВД по республике.Удар ВСУ по парому в порту "Кавказ"22 августа в 16:30 киевский режим атаковал железнодорожный паром, пришвартованный в порту "Кавказ". В момент удара ВСУ на пароме находилось 30 цистерн с топливом.В оперштабе Краснодарского края сообщили, что происшествию в порту "Кавказ" присвоен ранг пожара №3. На место был направлен пожарный поезд, в целом привлечены 101 человек, 34 единицы техники.Позже стало известно, что паром затонул.17 членов экипажа, пребывавших на ж/д пароме в порту "Кавказ", были спасены. Четверо из них госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно. Судьба одного члена экипажа не известна.В морском порту "Кавказ" Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП, введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.

https://crimea.ria.ru/20240822/mestonakhozhdenie-odnogo-cheloveka-s-paroma-v-portu-kavkaz-ne-opredelili-1139816071.html

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