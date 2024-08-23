https://crimea.ria.ru/20240823/v-portu-kavkaz-likvidiruyut-posledstviya-ataki-vsu---vveden-osobyy-rezhim-1139821375.html

В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУ - введен особый режим

В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУ - введен особый режим - РИА Новости Крым, 23.08.2024

В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУ - введен особый режим

В морском порту "Кавказ" Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП, введен особый режим. Об этом сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T12:05

2024-08-23T12:05

2024-08-23T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В морском порту "Кавказ" Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП, введен особый режим. Об этом сообщает Минтранс РФ.На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не работает. Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.22 августа ВСУ атаковали порт "Кавказ" в Краснодарском крае. Под удар киевских боевиков попал железнодорожный паром, перевозивший топливо. В результате возникшего пожара судно затонуло. На месте ЧП удалось спасти 17 человек, поиски еще одного продолжаются. Четверо спасенных госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, краснодарский край, порт кавказ, происшествия