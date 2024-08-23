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В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУ - введен особый режим - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУ - введен особый режим
В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУ - введен особый режим - РИА Новости Крым, 23.08.2024
В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУ - введен особый режим
В морском порту "Кавказ" Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП, введен особый режим. Об этом сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T12:05
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россия
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краснодарский край
порт кавказ
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В морском порту "Кавказ" Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП, введен особый режим. Об этом сообщает Минтранс РФ.На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не работает. Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.22 августа ВСУ атаковали порт "Кавказ" в Краснодарском крае. Под удар киевских боевиков попал железнодорожный паром, перевозивший топливо. В результате возникшего пожара судно затонуло. На месте ЧП удалось спасти 17 человек, поиски еще одного продолжаются. Четверо спасенных госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно.
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, новости, краснодарский край, порт кавказ, происшествия
В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУ - введен особый режим

В порту "Кавказ" из-за ЧП после атаки ВСУ введен особый режим - Минтранс

12:05 23.08.2024 (обновлено: 12:23 23.08.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТаможенный пост "Морской порт Кавказ"
Таможенный пост Морской порт Кавказ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В морском порту "Кавказ" Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП, введен особый режим. Об этом сообщает Минтранс РФ.

"По информации Минтранса России, в настоящее время в морском порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов", - цитирует Минтранс оперштаб Кубани.

На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не работает. Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.
22 августа ВСУ атаковали порт "Кавказ" в Краснодарском крае. Под удар киевских боевиков попал железнодорожный паром, перевозивший топливо. В результате возникшего пожара судно затонуло.
На месте ЧП удалось спасти 17 человек, поиски еще одного продолжаются. Четверо спасенных госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно.
 
РоссияНовостиКраснодарский крайПорт КавказПроисшествия
 
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