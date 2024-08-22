https://crimea.ria.ru/20240822/zheleznodorozhnyy-parom-v-akvatorii-porta-kavkaz-zatonul-1139810931.html

Удар ВСУ по парому в порту "Кавказ": что известно на данный момент

Удар ВСУ по парому в порту "Кавказ": что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Удар ВСУ по парому в порту "Кавказ": что известно на данный момент

Паром в акватории порта "Кавказ", который в четверг вечером атаковали ВСУ, затонул. Что известно к этому часу о ситуации после удара ВСУ – в материале РИА... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T18:43

2024-08-22T18:43

2024-08-22T19:03

порт кавказ

краснодарский край

происшествия

пожар

кубань

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Паром в акватории порта "Кавказ", который в четверг вечером атаковали ВСУ, затонул. Что известно к этому часу о ситуации после удара ВСУ – в материале РИА Новости Крым.В 16:30 киевский режим атаковал железнодорожный паром, пришвартованный в порту "Кавказ".В момент удара ВСУ по порту "Кавказ" на железнодорожном пароме находилось 30 цистерн с топливом.На месте работает 12 пожарных расчетов, 3 бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района, спасатели "Кубань СПАС", сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.В оперштабе Краснодарского края сообщили, что происшествию в порту "Кавказ" присвоен ранг пожара №3.На место направлен пожарный поезд, в целом привлечены 101 человек, 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 13 единиц техники.Очагов возгорания на территории порта нет, уточнили в оперштабе.Информация о количестве членов экипажа парома, погибших, пострадавших уточняется.Ситуация в морском порту "Кавказ" находится на контроле у экстренных и силовых служб, сотрудники порта эвакуированы за периметр, спасательное судно и пожарный поезд находятся в пути, пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.Поставки топлива в Крым идут разными маршрутами, проблемы полуострову не грозят, сообщили РИА Новости со ссылкой на советника главы региона.

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

порт кавказ, краснодарский край, происшествия, пожар, кубань, новости, всу (вооруженные силы украины)