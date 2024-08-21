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Трафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки
Трафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Трафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки
Транспортный поток по сухопутному маршруту в Крым вырос почти в два раза – до 7 тысяч машин в сутки – после завершения капитального ремонта дороги Пологи –... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T15:48
2024-08-21T15:48
2024-08-21T15:48
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Транспортный поток по сухопутному маршруту в Крым вырос почти в два раза – до 7 тысяч машин в сутки – после завершения капитального ремонта дороги Пологи – Бердянск в Запорожской области. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По словам замглавы правительства России, капремонт дороги Пологи – Бердянск, которая пересекает федеральную трассу Р-280 "Новороссия", завершен досрочно."Протяженность этого участка трассы – 40 км. Она связывает населенные пункты Андреевка и Бердянск. Через саму Запорожскую область проходит сухопутный маршрут в Крым. Благодаря обновлению дорожного полотна трафик по нему вырос почти в два раза и составил порядка семи тысяч машин в сутки", – цитирует Хуснуллина пресс-служба кабмина.В конце июля открылся отремонтированный 71-километровый участок автодороги Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области, который является важнейшей частью сухопутного автомобильного маршрута в Крым через новые регионы.Сухопутный маршрут в Крым – трасса, которая пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута от пункта пропуска "Чонгар" до границы Ростовской области (АПП "Весело-Вознесенск") составляет около 387 километров. Ориентировочное время в пути – около семи часов. Капитальный ремонт сухопутного маршрута в Крым завершился в прошлом году.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число оконДороги вокруг Азовского моря и стройки: как будет развиваться регионКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, новости, крым, новости крыма, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, транспорт, логистика, запорожская область, новые регионы россии
Трафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки
Трафик по сухопутному маршруту Крым вырос вдвое – до 7 тысяч машин в сутки – Хуснуллин
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Транспортный поток по сухопутному маршруту в Крым вырос почти в два раза – до 7 тысяч машин в сутки – после завершения капитального ремонта дороги Пологи – Бердянск в Запорожской области. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По словам замглавы правительства России, капремонт дороги Пологи – Бердянск, которая пересекает федеральную трассу Р-280 "Новороссия", завершен досрочно.
"Протяженность этого участка трассы – 40 км. Она связывает населенные пункты Андреевка и Бердянск. Через саму Запорожскую область проходит сухопутный маршрут в Крым. Благодаря обновлению дорожного полотна трафик по нему вырос почти в два раза и составил порядка семи тысяч машин в сутки", – цитирует Хуснуллина пресс-служба кабмина.
В конце июля открылся отремонтированный 71-километровый участок
автодороги Новотроицкое – Чаплынка в Херсонской области, который является важнейшей частью сухопутного автомобильного маршрута в Крым через новые регионы.
Сухопутный маршрут в Крым – трасса, которая пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута от пункта пропуска "Чонгар" до границы Ростовской области (АПП "Весело-Вознесенск") составляет около 387 километров. Ориентировочное время в пути – около семи часов. Капитальный ремонт сухопутного маршрута в Крым завершился в прошлом году.
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