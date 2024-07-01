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Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска в Крым увеличат число окон

Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска в Крым увеличат число окон - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска в Крым увеличат число окон

Для сокращения времени прохождения пунктов пропуска на сухопутном коридоре в Крым увеличат число работающих окон. Об этом сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T14:07

2024-07-01T14:07

2024-07-01T14:07

сухопутный коридор в крым

владимир сальдо

джанкой

логистика

крым

транспорт

херсонская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Для сокращения времени прохождения пунктов пропуска на сухопутном коридоре в Крым увеличат число работающих окон. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он объяснил, что в летний период увеличивается поток людей, которые стремятся попасть в Крым через Херсонскую область. Возрастает поток легковых и грузовых автомобилей.Чтобы люди проезжали быстрее и не стояли на жаре, военной полиции во взаимодействии с пограничниками поручено увеличить число пропускных окон.Также Сальдо напомнил, что воспользоваться можно еще двумя автомобильными пунктами пропуска на пути в Крым: "Армянск" и "Перекоп". Они особенно предпочтительны для тех, кто едет в Евпаторию или Севастополь.Накануне для разгрузки трафика на Крымском мосту было увеличено количество досмотровых пунктов. Время ожидания перед мостовым переходов в понедельник составляет около трех часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Крымский мост выросла втроеВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

джанкой

крым

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухопутный коридор в крым, владимир сальдо, джанкой, логистика, крым, транспорт, херсонская область, новости