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Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска в Крым увеличат число окон
Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска в Крым увеличат число окон - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска в Крым увеличат число окон
Для сокращения времени прохождения пунктов пропуска на сухопутном коридоре в Крым увеличат число работающих окон. Об этом сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T14:07
2024-07-01T14:07
2024-07-01T14:07
сухопутный коридор в крым
владимир сальдо
джанкой
логистика
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транспорт
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Для сокращения времени прохождения пунктов пропуска на сухопутном коридоре в Крым увеличат число работающих окон. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он объяснил, что в летний период увеличивается поток людей, которые стремятся попасть в Крым через Херсонскую область. Возрастает поток легковых и грузовых автомобилей.Чтобы люди проезжали быстрее и не стояли на жаре, военной полиции во взаимодействии с пограничниками поручено увеличить число пропускных окон.Также Сальдо напомнил, что воспользоваться можно еще двумя автомобильными пунктами пропуска на пути в Крым: "Армянск" и "Перекоп". Они особенно предпочтительны для тех, кто едет в Евпаторию или Севастополь.Накануне для разгрузки трафика на Крымском мосту было увеличено количество досмотровых пунктов. Время ожидания перед мостовым переходов в понедельник составляет около трех часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Крымский мост выросла втроеВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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РИА Новости Крым
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сухопутный коридор в крым, владимир сальдо, джанкой, логистика, крым, транспорт, херсонская область, новости
Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска в Крым увеличат число окон
В пунктах пропуска на сухопутном коридоре в Крым увеличат количество окон
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Для сокращения времени прохождения пунктов пропуска на сухопутном коридоре в Крым увеличат число работающих окон. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он объяснил, что в летний период увеличивается поток людей, которые стремятся попасть в Крым через Херсонскую область. Возрастает поток легковых и грузовых автомобилей.
"Большая часть из них пользуются пунктом пропуска "Джанкой", из-за чего там образовались большие пробки, создающие трудности для автомобилистов и замедляющие проезд АПП", - отметил Владимир Сальдо.
Чтобы люди проезжали быстрее и не стояли на жаре, военной полиции во взаимодействии с пограничниками поручено увеличить число пропускных окон.
Также Сальдо напомнил, что воспользоваться можно еще двумя автомобильными пунктами пропуска на пути в Крым: "Армянск" и "Перекоп". Они особенно предпочтительны для тех, кто едет в Евпаторию или Севастополь.
Накануне для разгрузки трафика на Крымском мосту было увеличено
количество досмотровых пунктов. Время ожидания перед мостовым переходов в понедельник составляет около трех часов.
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