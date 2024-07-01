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Очередь на Крымский мост выросла втрое

Очередь на Крымский мост выросла втрое - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Очередь на Крымский мост выросла втрое

В очереди на подходах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 1078 автомобилей, информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T09:13

2024-07-01T09:13

2024-07-01T09:24

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В очереди на подходах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 1078 автомобилей, информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Ранее сообщалось, что по состоянию на 7 часов утра, перед Крымским мостом в очереди ожидали свыше 300 автомобилей.Накануне днем перед досмотровыми пунктами скопилось более 1000 машин.Позже министр транспорта Николай Лукашенко сообщил, что увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Крыма.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На восток от "Тавриды" – как в Крыму строят новую дорогуСколько продлится ремонт дороги Ялта-БахчисарайСто километров дороги в Крым отремонтировали в Херсонской области

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань