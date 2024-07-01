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Очередь на Крымский мост выросла втрое
Очередь на Крымский мост выросла втрое - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Очередь на Крымский мост выросла втрое
В очереди на подходах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 1078 автомобилей, информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T09:13
2024-07-01T09:13
2024-07-01T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В очереди на подходах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 1078 автомобилей, информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Ранее сообщалось, что по состоянию на 7 часов утра, перед Крымским мостом в очереди ожидали свыше 300 автомобилей.Накануне днем перед досмотровыми пунктами скопилось более 1000 машин.Позже министр транспорта Николай Лукашенко сообщил, что увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Крыма.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На восток от "Тавриды" – как в Крыму строят новую дорогуСколько продлится ремонт дороги Ялта-БахчисарайСто километров дороги в Крым отремонтировали в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
Очередь на Крымский мост выросла втрое
Перед Крымским мостом в очереди ожидают свыше тысячи автомобилей
09:13 01.07.2024 (обновлено: 09:24 01.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В очереди на подходах к Крымскому мосту с обеих сторон стоят 1078 автомобилей, информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"В очереди со стороны Тамани находятся 913 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи стоят 165 транспортных средства", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось
, что по состоянию на 7 часов утра, перед Крымским мостом в очереди ожидали свыше 300 автомобилей.
Накануне днем перед досмотровыми пунктами скопилось
более 1000 машин.
Позже министр транспорта Николай Лукашенко сообщил, что увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Крыма.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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