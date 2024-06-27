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На восток от "Тавриды" – как в Крыму строят новую дорогу

На восток от "Тавриды" – как в Крыму строят новую дорогу - РИА Новости Крым, 27.06.2024

На восток от "Тавриды" – как в Крыму строят новую дорогу

В Крыму строят новую дорогу от трассы "Таврида" к курортам восточного Крыма, на участке Льговское – Грушевка – Судак. В рамках первого этапа дорожники... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T12:41

2024-06-27T12:41

2024-06-27T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму строят новую дорогу от трассы "Таврида" к курортам восточного Крыма, на участке Льговское – Грушевка – Судак. В рамках первого этапа дорожники устраивают первую ее часть – 9 километров к Грушевке. В среду журналистам показали, как продвигается строительство, и обозначили сроки реализации проекта.Дорожные работы"На первом этапе строительства автомобильной дорог Льговкое – Грушевка – Судак выполняются работы по разработке выемки, с последующим устройством земляного полотна и дорожного покрытия. Ведется полный комплекс механизированных земляных работ. Сейчас у нас из 9 километров общей протяженности земляными работами охвачены 6 километров – это порядка 60%", – говорит представитель подрядной организации – руководитель крымского подразделения АО "Центрдорстрой" Геннадий Бабичев.В работах первого этапа задействованы 50 единиц техники, в том числе 12 землеройной, и около 40 человек. Стройка идет круглосуточно с марта прошлого года и должна завершиться на этом участке в сентябре 2025-го. Дальше подрядчик перейдет к реализации следующих двух этапов строительства – обход Грушевки, Переваловки и Дачного.От двух до четырех полосКак сообщает начальник Службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов, новая дорога значительно сократит путь от трассы "Таврида" до Судака – учитывая динамичное развитие региона, это особенно актуально."Данная дорога является одним из трех съездов с "Тавриды" к побережью. Учитывая развивающуюся застройку Судака и Арт-кластер "Таврида", это сократит путь от "Тавриды" до Судака на 30-40 минут, а также позволит исключить сквозной трафик через Грушевку, Переваловку и Дачное", – поясняет глава компании-заказчика важность появления нового транспортного коридора.Всего на трех этапах работ специалистам предстоит построить 31 километр дорожного полотна второй и третьей категории. От Льговкого до Грушевки дорога будет двухполосной, с расчетной скоростью 100 километров в час. На этом участке появится одна транспортная развязка – на примыкании с "Тавридой", и одно кольцевое пересечение – в районе Грушевки.Все три этапа работ планируют завершить уже к 2027 году. Объект реализуется в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В рамках этой госпрограммы в 2025 году в Крыму также будут завершены работы по строительству второго этапа южно-восточного обхода Симферополя (трасса Донское – Перевальное), в 2026 году будет построена дорога в объезд "Артека" и завершено обустройство инженерной защиты дороги Бахчисарай – Ялта. В 2027 году также будут завершены работы по строительству обхода Алушты через село Изобильное, уточнили в Службе автомобильных дорог Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько продлится ремонт дороги Ялта-БахчисарайКогда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дорогиСто километров дороги в Крым отремонтировали в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20240618/do-1-avgusta-v-simferopole-sdelayut-yamochnyy-remont-na-118-ulitsakh-1138170413.html

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