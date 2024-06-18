https://crimea.ria.ru/20240618/kogda-v-simferopolskom-rayone-kryma-otremontiruyut-dorogi-1138195314.html

Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дороги

Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дороги - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дороги

В Симферопольском районе Крыма до 1 июля планируют завершить грейдирование дорог. Какие работы проведены и какие дороги заасфальтируют в первую очередь, в эфире РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T20:42

2024-06-18T20:42

2024-06-18T20:42

радио "спутник в крыму"

крым

симферопольский район

денис кратюк

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

дороги крыма

новости крыма

логистика

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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма до 1 июля планируют завершить грейдирование дорог. Какие работы проведены и какие дороги заасфальтируют в первую очередь, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферопольского района Денис КратюкПо его словам, в этом году работы по грейдированию идут с опережением темпов по сравнению с прошлым годом на 30%. В Симферопольском районе на данный момент без асфальта порядка 800 километров дорог, заасфальтированы 400 км магирстралей."У нас существуют приоритетные дороги - это дороги к социальным объектам (школы, садики, больницы) и где ходит маршрутный транспорт. Они первые на асфальтирование. Далее обжитые жилые массивы", - отметил глава администрации Симферопольского района.Кроме того, Денис Кратюк рассказал, что еще восемь сел Симферопольского района в ближайшее время будут обеспечены водой, и в пяти из них для этого будут пробурены скважины.Читайте также на РИА Новости Крым:До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицахКак дороги в Крыму готовят к летнему сезону"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги

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2024

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