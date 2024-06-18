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Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дороги - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дороги
Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дороги - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дороги
В Симферопольском районе Крыма до 1 июля планируют завершить грейдирование дорог. Какие работы проведены и какие дороги заасфальтируют в первую очередь, в эфире РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T20:42
2024-06-18T20:42
радио "спутник в крыму"
крым
симферопольский район
денис кратюк
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
дороги крыма
новости крыма
логистика
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма до 1 июля планируют завершить грейдирование дорог. Какие работы проведены и какие дороги заасфальтируют в первую очередь, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферопольского района Денис КратюкПо его словам, в этом году работы по грейдированию идут с опережением темпов по сравнению с прошлым годом на 30%. В Симферопольском районе на данный момент без асфальта порядка 800 километров дорог, заасфальтированы 400 км магирстралей."У нас существуют приоритетные дороги - это дороги к социальным объектам (школы, садики, больницы) и где ходит маршрутный транспорт. Они первые на асфальтирование. Далее обжитые жилые массивы", - отметил глава администрации Симферопольского района.Кроме того, Денис Кратюк рассказал, что еще восемь сел Симферопольского района в ближайшее время будут обеспечены водой, и в пяти из них для этого будут пробурены скважины.Читайте также на РИА Новости Крым:До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицахКак дороги в Крыму готовят к летнему сезону"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги
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РИА Новости Крым
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крым, симферопольский район, денис кратюк, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, дороги крыма, новости крыма, логистика
Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дороги

На ремонт дорог в Симферопольском районе выделили 30 млн – грейдирование закончат к июлю

20:42 18.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма до 1 июля планируют завершить грейдирование дорог. Какие работы проведены и какие дороги заасфальтируют в первую очередь, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк
"Мы в этом году запланировали из своих средств около 30 миллионов рублей на ремонт дорог, грейдирование и ямочный ремонт. Они пойдут на самые острые вопросы. Мы отгрейдировали более 620 км дорог, осталось около 130 км", - сообщил глава администрации.
По его словам, в этом году работы по грейдированию идут с опережением темпов по сравнению с прошлым годом на 30%.
"Закончить их планируем к 1 июля, как и поручал глава республики Сергей Аксенов", - уточнил глава администрации.
В Симферопольском районе на данный момент без асфальта порядка 800 километров дорог, заасфальтированы 400 км магирстралей.
"У нас существуют приоритетные дороги - это дороги к социальным объектам (школы, садики, больницы) и где ходит маршрутный транспорт. Они первые на асфальтирование. Далее обжитые жилые массивы", - отметил глава администрации Симферопольского района.
Кроме того, Денис Кратюк рассказал, что еще восемь сел Симферопольского района в ближайшее время будут обеспечены водой, и в пяти из них для этого будут пробурены скважины.
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