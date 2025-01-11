https://crimea.ria.ru/20250111/mazut-v-azovskom-more-i-osvobozhdenie-shevchenko-glavnoe-za-den-1143256305.html

Мазут в Азовском море и освобождение Шевченко: главное за день

Мазут в Азовском море и освобождение Шевченко: главное за день - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Мазут в Азовском море и освобождение Шевченко: главное за день

В Азовском море обнаружен выброс мазута. В Крыму удвоили число мониторинговых групп из-за разлива нефтепродуктов. 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T21:59

2025-01-11T21:59

2025-01-11T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Азовском море обнаружен выброс мазута. В Крыму удвоили число мониторинговых групп из-за разлива нефтепродуктов. 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в пяти районах Крыма, на западе полуострова введен режим угрозы ЧС. В ДНР российские войска освободили село Шевченко. Беспилотники ВСУ врезались в многоэтажки в Тамбовской области. В Европе обсуждают переговоры по Украине. Крым обеспечен светлыми нефтепродуктами в необходимом объеме. В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мазут в Черном и Азовском моряхПродолжается мониторинг экологической ситуации в прибрежных зонах Азовского моря, обнаружен выброс мазута. Об этом в субботу сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован - на Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. На побережье косы Пересыпь (промоина) обнаружен загрязненный участок общей площадью 5 кв. метров с незначительным количеством фрагментов твердой фракции мазута", - написал он в своем ТГ-канале.Между тем, в Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое больше стало мониторинговых групп."Для мониторинга обстановки задействованы 19 морских судов и авиация. В 2 раза - до 178 увеличено количество мониторинговых групп. Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в 6 муниципалитетах общей протяженностью 16,28 километров", - говорится в Telegram-канале ведомства.Уже 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в пяти районах Крыма, рапортовал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."На данный момент в пяти муниципальных образованиях – Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах – выявлено 13 очагов загрязнения", - написал он в Telegram-канале.Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей, в Феодосиина берегу Коктебельского залива обнаружены единичные выбросы мазута. Ищут следы мазута и в акватории Ялты.Из-за пятен мазута угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера введена в Черноморском районе полуостровам.Армия России освободила село в зоне СВОВ Донецкой Народной Республике российские войска освободили село Шевченко."В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Беспилотники ВСУ под ТамбовомВ городе Котовск Тамбовской области в ночь на субботу украинские дроны врезались в два многоэтажных жилых дома."Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения", - написал в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Первышов.После этой атаки вражеских дронов возбуждено уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного ущерба.В Европе обсуждают переговоры по УкраинеКанцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на партийном съезде социал-демократов (СДПГ), заявил, что ведет обсуждение возможности переговоров по Украине со многими главами государств."Мы должны работать над честными переговорами, которые положат конец смертям и разрушениям на Украине. Я обсуждаю это со многими главами государств. При этом строго соблюдается принцип: ничего об Украине без Украины, поскольку никаких решений не может быть принято без участия украинцев. Только так возможно добиться справедливого мира", - сказал Шольц, его выступление транслировалось на Youtube-канале Phoenix.Сколько топлива в КрымуЗапасов нефтепродуктов в Крыму на сегодняшний день достаточно, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин."В настоящее время Республика Крым обеспечена светлыми нефтепродуктами в необходимом объеме", - написал он в Telegram-канале.Операторов связи в Крыму атакуютМассированная атака идет на крупных операторов мобильной связи в Крыму, отмечают в региональном мининформе."Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", - сказано в сообщении профильного министерства.

https://crimea.ria.ru/20250111/v-krymu-idet-massirovannaya-ddos-ataka-na-krupnykh-operatorov-svyazi-1143250777.html

https://crimea.ria.ru/20250111/po-donu-razlilsya-rastvoritel-lakokrasochnykh-izdeliy--vlasti-1143248768.html

https://crimea.ria.ru/20250111/novoe-zemletryasenie-v-sochi---chto-izvestno-1143257352.html

https://crimea.ria.ru/20250111/putin-prisvoil-zvanie-geroya-rossii-shturmoviku-grigorevu-iz-yakutii-1143252950.html

https://crimea.ria.ru/20250111/ustritsy-i-midii-v-chernom-more-chto-budet-s-urozhaem-posle-vybrosa-mazuta-1143242712.html

https://crimea.ria.ru/20250111/dvadtsat-chelovek-postradali-pri-stolknovenii-dvukh-tramvaev-vo-frantsii-1143255974.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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