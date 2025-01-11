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Мазут в Азовском море и освобождение Шевченко: главное за день - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Мазут в Азовском море и освобождение Шевченко: главное за день
Мазут в Азовском море и освобождение Шевченко: главное за день - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Мазут в Азовском море и освобождение Шевченко: главное за день
В Азовском море обнаружен выброс мазута. В Крыму удвоили число мониторинговых групп из-за разлива нефтепродуктов. 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T21:59
2025-01-11T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Азовском море обнаружен выброс мазута. В Крыму удвоили число мониторинговых групп из-за разлива нефтепродуктов. 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в пяти районах Крыма, на западе полуострова введен режим угрозы ЧС. В ДНР российские войска освободили село Шевченко. Беспилотники ВСУ врезались в многоэтажки в Тамбовской области. В Европе обсуждают переговоры по Украине. Крым обеспечен светлыми нефтепродуктами в необходимом объеме. В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мазут в Черном и Азовском моряхПродолжается мониторинг экологической ситуации в прибрежных зонах Азовского моря, обнаружен выброс мазута. Об этом в субботу сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован - на Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. На побережье косы Пересыпь (промоина) обнаружен загрязненный участок общей площадью 5 кв. метров с незначительным количеством фрагментов твердой фракции мазута", - написал он в своем ТГ-канале.Между тем, в Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое больше стало мониторинговых групп."Для мониторинга обстановки задействованы 19 морских судов и авиация. В 2 раза - до 178 увеличено количество мониторинговых групп. Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в 6 муниципалитетах общей протяженностью 16,28 километров", - говорится в Telegram-канале ведомства.Уже 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в пяти районах Крыма, рапортовал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."На данный момент в пяти муниципальных образованиях – Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах – выявлено 13 очагов загрязнения", - написал он в Telegram-канале.Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей, в Феодосиина берегу Коктебельского залива обнаружены единичные выбросы мазута. Ищут следы мазута и в акватории Ялты.Из-за пятен мазута угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера введена в Черноморском районе полуостровам.Армия России освободила село в зоне СВОВ Донецкой Народной Республике российские войска освободили село Шевченко."В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Беспилотники ВСУ под ТамбовомВ городе Котовск Тамбовской области в ночь на субботу украинские дроны врезались в два многоэтажных жилых дома."Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения", - написал в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Первышов.После этой атаки вражеских дронов возбуждено уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного ущерба.В Европе обсуждают переговоры по УкраинеКанцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на партийном съезде социал-демократов (СДПГ), заявил, что ведет обсуждение возможности переговоров по Украине со многими главами государств."Мы должны работать над честными переговорами, которые положат конец смертям и разрушениям на Украине. Я обсуждаю это со многими главами государств. При этом строго соблюдается принцип: ничего об Украине без Украины, поскольку никаких решений не может быть принято без участия украинцев. Только так возможно добиться справедливого мира", - сказал Шольц, его выступление транслировалось на Youtube-канале Phoenix.Сколько топлива в КрымуЗапасов нефтепродуктов в Крыму на сегодняшний день достаточно, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин."В настоящее время Республика Крым обеспечена светлыми нефтепродуктами в необходимом объеме", - написал он в Telegram-канале.Операторов связи в Крыму атакуютМассированная атака идет на крупных операторов мобильной связи в Крыму, отмечают в региональном мининформе."Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", - сказано в сообщении профильного министерства.
https://crimea.ria.ru/20250111/v-krymu-idet-massirovannaya-ddos-ataka-na-krupnykh-operatorov-svyazi-1143250777.html
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Мазут в Азовском море и освобождение Шевченко: главное за день

Мазут в Азовском море и освобождение Шевченко в ДНР: главное за день

21:59 11.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Азовском море обнаружен выброс мазута. В Крыму удвоили число мониторинговых групп из-за разлива нефтепродуктов. 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в пяти районах Крыма, на западе полуострова введен режим угрозы ЧС. В ДНР российские войска освободили село Шевченко. Беспилотники ВСУ врезались в многоэтажки в Тамбовской области. В Европе обсуждают переговоры по Украине. Крым обеспечен светлыми нефтепродуктами в необходимом объеме. В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Мазут в Черном и Азовском морях

Продолжается мониторинг экологической ситуации в прибрежных зонах Азовского моря, обнаружен выброс мазута. Об этом в субботу сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован - на Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. На побережье косы Пересыпь (промоина) обнаружен загрязненный участок общей площадью 5 кв. метров с незначительным количеством фрагментов твердой фракции мазута", - написал он в своем ТГ-канале.
Между тем, в Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое больше стало мониторинговых групп.
"Для мониторинга обстановки задействованы 19 морских судов и авиация. В 2 раза - до 178 увеличено количество мониторинговых групп. Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в 6 муниципалитетах общей протяженностью 16,28 километров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уже 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в пяти районах Крыма, рапортовал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"На данный момент в пяти муниципальных образованиях – Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах – выявлено 13 очагов загрязнения", - написал он в Telegram-канале.
Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей, в Феодосиина берегу Коктебельского залива обнаружены единичные выбросы мазута. Ищут следы мазута и в акватории Ялты.
Из-за пятен мазута угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера введена в Черноморском районе полуостровам.
Вышка мобильной связи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Вчера, 14:09
В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи

Армия России освободила село в зоне СВО

В Донецкой Народной Республике российские войска освободили село Шевченко.
"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
В водах Дона нашли растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов
Вчера, 12:50
По Дону разлился растворитель лакокрасочных изделий – власти

Беспилотники ВСУ под Тамбовом

В городе Котовск Тамбовской области в ночь на субботу украинские дроны врезались в два многоэтажных жилых дома.
"Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения", - написал в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Первышов.
После этой атаки вражеских дронов возбуждено уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного ущерба.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Вчера, 21:17
Новое 5-балльное землетрясение в Сочи - что известно

В Европе обсуждают переговоры по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на партийном съезде социал-демократов (СДПГ), заявил, что ведет обсуждение возможности переговоров по Украине со многими главами государств.
"Мы должны работать над честными переговорами, которые положат конец смертям и разрушениям на Украине. Я обсуждаю это со многими главами государств. При этом строго соблюдается принцип: ничего об Украине без Украины, поскольку никаких решений не может быть принято без участия украинцев. Только так возможно добиться справедливого мира", - сказал Шольц, его выступление транслировалось на Youtube-канале Phoenix.
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Вчера, 15:47
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии

Сколько топлива в Крыму

Запасов нефтепродуктов в Крыму на сегодняшний день достаточно, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"В настоящее время Республика Крым обеспечена светлыми нефтепродуктами в необходимом объеме", - написал он в Telegram-канале.
Черноморские устрицы - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Вчера, 07:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

Операторов связи в Крыму атакуют

Массированная атака идет на крупных операторов мобильной связи в Крыму, отмечают в региональном мининформе.
"Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", - сказано в сообщении профильного министерства.
Сотрудники полиции Франции - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Вчера, 19:19
Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции
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Заголовок открываемого материала
00:01Новогодняя погода: в Крыму 12 января ожидается снег
00:00Какой сегодня праздник: 12 января
22:50Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось
21:59Мазут в Азовском море и освобождение Шевченко: главное за день
21:17Новое 5-балльное землетрясение в Сочи - что известно
21:04Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует
20:43Как американские санкции повлияют на энергосектор России
20:07157 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Анапы
19:45Мужчина выжил при взрыве своего дома на Кубани
19:19Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции
18:54В акватории Ялты ищут мазут
18:42Условие Зеленского и ликвидация разлива мазута: топ новостей недели
18:15Мазут добрался до Азовского моря - Балицкий
17:36Шольц: обсуждаю переговоры по Украине со многими главами государств
17:13Мужчина снял шубу со спящей в сугробе нетрезвой женщины в Ижевске
16:56Трое мирных жителей ранены в брянском селе из-за удара ВСУ
16:31В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазута
16:13"Плевки" мазута собирают сетями: что происходит в Опукском заповеднике
15:55Топливо в Крыму – на сколько хватит запасов
15:47Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
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