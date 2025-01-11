https://crimea.ria.ru/20250111/mazut-v-azovskom-more-i-osvobozhdenie-shevchenko-glavnoe-za-den-1143256305.html
Мазут в Азовском море и освобождение Шевченко: главное за день
Мазут в Азовском море и освобождение Шевченко: главное за день - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Мазут в Азовском море и освобождение Шевченко: главное за день
В Азовском море обнаружен выброс мазута. В Крыму удвоили число мониторинговых групп из-за разлива нефтепродуктов. 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T21:59
2025-01-11T21:59
2025-01-11T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Азовском море обнаружен выброс мазута. В Крыму удвоили число мониторинговых групп из-за разлива нефтепродуктов. 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в пяти районах Крыма, на западе полуострова введен режим угрозы ЧС. В ДНР российские войска освободили село Шевченко. Беспилотники ВСУ врезались в многоэтажки в Тамбовской области. В Европе обсуждают переговоры по Украине. Крым обеспечен светлыми нефтепродуктами в необходимом объеме. В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мазут в Черном и Азовском моряхПродолжается мониторинг экологической ситуации в прибрежных зонах Азовского моря, обнаружен выброс мазута. Об этом в субботу сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован - на Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. На побережье косы Пересыпь (промоина) обнаружен загрязненный участок общей площадью 5 кв. метров с незначительным количеством фрагментов твердой фракции мазута", - написал он в своем ТГ-канале.Между тем, в Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое больше стало мониторинговых групп."Для мониторинга обстановки задействованы 19 морских судов и авиация. В 2 раза - до 178 увеличено количество мониторинговых групп. Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в 6 муниципалитетах общей протяженностью 16,28 километров", - говорится в Telegram-канале ведомства.Уже 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в пяти районах Крыма, рапортовал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."На данный момент в пяти муниципальных образованиях – Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах – выявлено 13 очагов загрязнения", - написал он в Telegram-канале.Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей, в Феодосиина берегу Коктебельского залива обнаружены единичные выбросы мазута. Ищут следы мазута и в акватории Ялты.Из-за пятен мазута угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера введена в Черноморском районе полуостровам.Армия России освободила село в зоне СВОВ Донецкой Народной Республике российские войска освободили село Шевченко."В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Беспилотники ВСУ под ТамбовомВ городе Котовск Тамбовской области в ночь на субботу украинские дроны врезались в два многоэтажных жилых дома."Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения", - написал в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Первышов.После этой атаки вражеских дронов возбуждено уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного ущерба.В Европе обсуждают переговоры по УкраинеКанцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на партийном съезде социал-демократов (СДПГ), заявил, что ведет обсуждение возможности переговоров по Украине со многими главами государств."Мы должны работать над честными переговорами, которые положат конец смертям и разрушениям на Украине. Я обсуждаю это со многими главами государств. При этом строго соблюдается принцип: ничего об Украине без Украины, поскольку никаких решений не может быть принято без участия украинцев. Только так возможно добиться справедливого мира", - сказал Шольц, его выступление транслировалось на Youtube-канале Phoenix.Сколько топлива в КрымуЗапасов нефтепродуктов в Крыму на сегодняшний день достаточно, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин."В настоящее время Республика Крым обеспечена светлыми нефтепродуктами в необходимом объеме", - написал он в Telegram-канале.Операторов связи в Крыму атакуютМассированная атака идет на крупных операторов мобильной связи в Крыму, отмечают в региональном мининформе."Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", - сказано в сообщении профильного министерства.
https://crimea.ria.ru/20250111/v-krymu-idet-massirovannaya-ddos-ataka-na-krupnykh-operatorov-svyazi-1143250777.html
https://crimea.ria.ru/20250111/po-donu-razlilsya-rastvoritel-lakokrasochnykh-izdeliy--vlasti-1143248768.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Азовском море обнаружен выброс мазута. В Крыму удвоили число мониторинговых групп из-за разлива нефтепродуктов. 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в пяти районах Крыма, на западе полуострова введен режим угрозы ЧС. В ДНР российские войска освободили село Шевченко. Беспилотники ВСУ врезались в многоэтажки в Тамбовской области. В Европе обсуждают переговоры по Украине. Крым обеспечен светлыми нефтепродуктами в необходимом объеме. В Крыму идет массированная DDoS-атака на крупных операторов связи.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Мазут в Черном и Азовском морях
Продолжается мониторинг экологической ситуации в прибрежных зонах Азовского моря, обнаружен выброс мазута. Об этом в субботу сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован - на Бердянской косе
со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. На побережье косы Пересыпь (промоина) обнаружен загрязненный участок общей площадью 5 кв. метров с незначительным количеством фрагментов твердой фракции мазута", - написал он в своем ТГ-канале.
Между тем, в Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров
, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое больше стало мониторинговых групп.
"Для мониторинга обстановки задействованы 19 морских судов и авиация. В 2 раза - до 178 увеличено количество мониторинговых групп. Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в 6 муниципалитетах общей протяженностью 16,28 километров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уже 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в пяти районах Крыма
, рапортовал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"На данный момент в пяти муниципальных образованиях – Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах – выявлено 13 очагов загрязнения", - написал он в Telegram-канале.
Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи
в районе набережной и городских пляжей, в Феодосии
на берегу Коктебельского залива обнаружены единичные выбросы мазута. Ищут следы мазута и в акватории Ялты
.
Армия России освободила село в зоне СВО
В Донецкой Народной Республике российские войска освободили село Шевченко
.
"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
Беспилотники ВСУ под Тамбовом
"Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения", - написал в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Первышов.
После этой атаки вражеских дронов возбуждено уголовное дело о теракте
, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного ущерба.
В Европе обсуждают переговоры по Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на партийном съезде социал-демократов (СДПГ), заявил, что ведет обсуждение возможности переговоров по Украине
со многими главами государств.
"Мы должны работать над честными переговорами, которые положат конец смертям и разрушениям на Украине. Я обсуждаю это со многими главами государств. При этом строго соблюдается принцип: ничего об Украине без Украины, поскольку никаких решений не может быть принято без участия украинцев. Только так возможно добиться справедливого мира", - сказал Шольц, его выступление транслировалось на Youtube-канале Phoenix.
Сколько топлива в Крыму
Запасов нефтепродуктов в Крыму на сегодняшний день достаточно
, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"В настоящее время Республика Крым обеспечена светлыми нефтепродуктами в необходимом объеме", - написал он в Telegram-канале.
Операторов связи в Крыму атакуют
Массированная атака идет на крупных операторов мобильной связи
в Крыму, отмечают в региональном мининформе.
"Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", - сказано в сообщении профильного министерства.