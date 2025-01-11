В акватории Ялты ищут мазут
В акватории Ялты мазут не найден – мэр
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Загрязненных участков акватории и береговой линии Ялты не обнаружено. Об этом сообщила мэр города-курорта Янина Павленко.
"На сегодня есть точечные фрагменты, их площадь незначительная, загрязнения локальные, в большинстве случаев все оперативно убрано в течение 10-15 минут. На данный момент загрязненных участков акватории и береговой линии нет", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
В регионе ежедневно обследуют береговую линию работает 39 мониторинговых групп. Ситуация находится под контролем, уточнила мэр.
Как ранее в субботу сообщили в МЧС России, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп.
Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.
По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.
Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
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