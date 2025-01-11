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В акватории Ялты ищут мазут - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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В акватории Ялты ищут мазут
В акватории Ялты ищут мазут - РИА Новости Крым, 11.01.2025
В акватории Ялты ищут мазут
Загрязненных участков акватории и береговой линии Ялты не обнаружено. Об этом сообщила мэр города-курорта Янина Павленко. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T18:54
2025-01-11T18:54
ялта
янина павленко
разлив нефтепродуктов в черном море
ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года
разлив нефтепродуктов
крым
новости крыма
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Загрязненных участков акватории и береговой линии Ялты не обнаружено. Об этом сообщила мэр города-курорта Янина Павленко.В регионе ежедневно обследуют береговую линию работает 39 мониторинговых групп. Ситуация находится под контролем, уточнила мэр.Как ранее в субботу сообщили в МЧС России, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп.Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут добрался до Азовского моря – БалицкийУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе
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ялта, янина павленко, разлив нефтепродуктов в черном море, ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, разлив нефтепродуктов, крым, новости крыма, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
В акватории Ялты ищут мазут

В акватории Ялты мазут не найден – мэр

18:54 11.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Загрязненных участков акватории и береговой линии Ялты не обнаружено. Об этом сообщила мэр города-курорта Янина Павленко.
"На сегодня есть точечные фрагменты, их площадь незначительная, загрязнения локальные, в большинстве случаев все оперативно убрано в течение 10-15 минут. На данный момент загрязненных участков акватории и береговой линии нет", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
В регионе ежедневно обследуют береговую линию работает 39 мониторинговых групп. Ситуация находится под контролем, уточнила мэр.
Как ранее в субботу сообщили в МЧС России, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп.
Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.
По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.
Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЯлтаЯнина ПавленкоРазлив нефтепродуктов в Черном мореРакетная атака на Севастополь ATACMS 2 августа 2024 годаРазлив нефтепродуктовКрымНовости КрымаТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе
 
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18:54В акватории Ялты ищут мазут
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