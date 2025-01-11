https://crimea.ria.ru/20250111/v-akvatorii-yalty-ischut-mazut-1143255144.html

В акватории Ялты ищут мазут

В акватории Ялты ищут мазут - РИА Новости Крым, 11.01.2025

В акватории Ялты ищут мазут

Загрязненных участков акватории и береговой линии Ялты не обнаружено. Об этом сообщила мэр города-курорта Янина Павленко. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T18:54

2025-01-11T18:54

2025-01-11T18:54

ялта

янина павленко

разлив нефтепродуктов в черном море

ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года

разлив нефтепродуктов

крым

новости крыма

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123387172_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bc0668d085325edcb5b356fd13c2d50b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Загрязненных участков акватории и береговой линии Ялты не обнаружено. Об этом сообщила мэр города-курорта Янина Павленко.В регионе ежедневно обследуют береговую линию работает 39 мониторинговых групп. Ситуация находится под контролем, уточнила мэр.Как ранее в субботу сообщили в МЧС России, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп.Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут добрался до Азовского моря – БалицкийУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, разлив нефтепродуктов в черном море, ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, разлив нефтепродуктов, крым, новости крыма, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе