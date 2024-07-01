https://crimea.ria.ru/20240701/krymskiy-most-seychas-ocheredi-i-vremya-ozhidaniya-1138481111.html

Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания

Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания

В очереди перед Крымском мостом с обеих сторон стоят свыше 300 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T07:08

2024-07-01T07:08

2024-07-01T07:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_951fe405c2239c1e9be3c6ee90017dd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымском мостом с обеих сторон стоят свыше 300 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Накануне днем перед досмотровыми пунктами скопилось более 1000 машин.Позже министр транспорта Николай Лукашенко сообщил, что увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Крыма.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крымский мост

керчь

тамань

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, крым