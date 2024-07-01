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Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания
Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания
В очереди перед Крымском мостом с обеих сторон стоят свыше 300 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T07:08
2024-07-01T07:08
2024-07-01T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымском мостом с обеих сторон стоят свыше 300 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Накануне днем перед досмотровыми пунктами скопилось более 1000 машин.Позже министр транспорта Николай Лукашенко сообщил, что увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Крыма.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, крым
Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания
Перед Крымским мостом в очереди ожидают свыше 300 автомобилей
07:08 01.07.2024 (обновлено: 07:10 01.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымском мостом с обеих сторон стоят свыше 300 автомобилей, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По данным на 7.00 понедельника, в очереди со стороны Тамани находится 261 транспортное средство. Ожидание составляет около часа. В очереди со стороны Керчи стоят 42 транспортных средства", - говорится в сообщении.
Накануне днем перед досмотровыми пунктами скопилось
более 1000 машин.
Позже министр транспорта Николай Лукашенко сообщил, что увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Крыма.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.