https://crimea.ria.ru/20250112/tyazheloe-nasledie-baydena-kak-ssha-auknutsya-sanktsii-protiv-rossii-1143255658.html
Тяжелое наследие Байдена: как США аукнутся санкции против России
Тяжелое наследие Байдена: как США аукнутся санкции против России - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Тяжелое наследие Байдена: как США аукнутся санкции против России
Администрация американских демократов ввела масштабные санкции против российского энергосектора, чтобы навредить самим Соединенным Штатам и оставить президенту... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T07:02
2025-01-12T07:02
2025-01-12T07:02
эксклюзивы риа новости крым
новости
игорь юшков
санкции
санкции против россии
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142495258_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_788890827b6bf0c62942ed0f87cf45a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Администрация американских демократов ввела масштабные санкции против российского энергосектора, чтобы навредить самим Соединенным Штатам и оставить президенту Дональду Трампу "тяжелое наследство". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Эксперт напомнил, что подобная ситуация уже была в июне 2022 года, когда Россия перестраивалась на индийский рынок."Тогда мы сокращали добычу на один миллион баррелей в сутки, и цена нефти ушла к 120 долларам за баррель. От этого очень сильно пострадали США, потому что у них стоимость топлива побила исторические рекорды. Тогда демократы подобные ограничения против энергосектора России не вводили. А сейчас вводят, потому что уходят. И Байдену все равно - все последствия будет разгребать Трамп", - заключил эксперт.Ранее в США объявили о вводе самых масштабных санкций против предприятий российского энергетического сектора – нефти и сжиженного природного газа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Россия может поставлять газ в Европу без УкраиныЭкономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозыТрубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из РоссииОстановка транзита через Украину: что ждет Европу без газа из России
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142495258_222:329:2514:2048_1920x0_80_0_0_aad52b5b9284008383a34f59d61118bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, игорь юшков, санкции, санкции против россии, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Тяжелое наследие Байдена: как США аукнутся санкции против России
Масштабные санкции против энергосектора России навредят США – эксперт