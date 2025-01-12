https://crimea.ria.ru/20250112/tyazheloe-nasledie-baydena-kak-ssha-auknutsya-sanktsii-protiv-rossii-1143255658.html

Тяжелое наследие Байдена: как США аукнутся санкции против России

Тяжелое наследие Байдена: как США аукнутся санкции против России - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Тяжелое наследие Байдена: как США аукнутся санкции против России

Администрация американских демократов ввела масштабные санкции против российского энергосектора, чтобы навредить самим Соединенным Штатам и оставить президенту... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T07:02

2025-01-12T07:02

2025-01-12T07:02

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джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Администрация американских демократов ввела масштабные санкции против российского энергосектора, чтобы навредить самим Соединенным Штатам и оставить президенту Дональду Трампу "тяжелое наследство". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Эксперт напомнил, что подобная ситуация уже была в июне 2022 года, когда Россия перестраивалась на индийский рынок."Тогда мы сокращали добычу на один миллион баррелей в сутки, и цена нефти ушла к 120 долларам за баррель. От этого очень сильно пострадали США, потому что у них стоимость топлива побила исторические рекорды. Тогда демократы подобные ограничения против энергосектора России не вводили. А сейчас вводят, потому что уходят. И Байдену все равно - все последствия будет разгребать Трамп", - заключил эксперт.Ранее в США объявили о вводе самых масштабных санкций против предприятий российского энергетического сектора – нефти и сжиженного природного газа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Россия может поставлять газ в Европу без УкраиныЭкономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозыТрубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из РоссииОстановка транзита через Украину: что ждет Европу без газа из России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, игорь юшков, санкции, санкции против россии, джозеф байден, президент сша (joseph biden)