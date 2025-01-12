https://crimea.ria.ru/20250112/vash-vklad-neotsenim-v-sevastopole-pozdravili-rabotnikov-prokuratury-1143260343.html

"Ваш вклад неоценим": в Севастополе поздравили работников прокуратуры

"Ваш вклад неоценим": в Севастополе поздравили работников прокуратуры - РИА Новости Крым, 12.01.2025

"Ваш вклад неоценим": в Севастополе поздравили работников прокуратуры

Для обеспечения безопасности города власти Севастополя системно работают с прокуратурой, благодаря высочайшему профессионализму, честности и ответственности... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T10:35

2025-01-12T10:35

2025-01-12T10:35

михаил развожаев

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности города власти Севастополя системно работают с прокуратурой, благодаря высочайшему профессионализму, честности и ответственности сотрудников которой решаются все задачи и сложные вызовы времени. Об этом заявил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев, поздравляя прокуроров с профессиональным праздником.В частности, он отметил, что благодаря системной совместной работе городских властей с региональной прокуратурой удалось значительно уменьшить очередь на получение жилья детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей. "За 2024 год ключи от своих квартир получили 70 ребят и, безусловно, эта работа будет продолжаться", – уточнил Развожаев.В свою очередь прокурор Севастополя Андрей Шевцов, поздравляя коллег с профессиональным праздником, подчеркнул роль ветеранов прокуратуры в ежедневной работе ведомства, в томи числе в становлении молодого поколения прокурорских работников.По словам Шевцова, залогом плодотворной деятельности прокурорского работника являются принципиальность, требовательность, высокая личная ответственность и верность долгу.Прокуратура в России существует более 300 лет. Основателем российской прокуратуры как органа надзора за соблюдением законности считается император Петр I, осуществлявший в годы своего правления целенаправленную работу по реформированию структуры госуправления.Создание прокуратуры началось с именного указа царя от 12 января 1722 года: "Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору, обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору…"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250112/putin-prokuratura---odno-iz-znachimykh-zvenev-gosudarstvennoy-sistemy-1143258827.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, прокуратура города севастополя, праздники и памятные даты, новости севастополя, крым, новости крыма