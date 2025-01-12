https://crimea.ria.ru/20250112/vash-vklad-neotsenim-v-sevastopole-pozdravili-rabotnikov-prokuratury-1143260343.html
"Ваш вклад неоценим": в Севастополе поздравили работников прокуратуры
"Ваш вклад неоценим": в Севастополе поздравили работников прокуратуры - РИА Новости Крым, 12.01.2025
"Ваш вклад неоценим": в Севастополе поздравили работников прокуратуры
Для обеспечения безопасности города власти Севастополя системно работают с прокуратурой, благодаря высочайшему профессионализму, честности и ответственности... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T10:35
2025-01-12T10:35
2025-01-12T10:35
михаил развожаев
прокуратура города севастополя
праздники и памятные даты
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности города власти Севастополя системно работают с прокуратурой, благодаря высочайшему профессионализму, честности и ответственности сотрудников которой решаются все задачи и сложные вызовы времени. Об этом заявил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев, поздравляя прокуроров с профессиональным праздником.В частности, он отметил, что благодаря системной совместной работе городских властей с региональной прокуратурой удалось значительно уменьшить очередь на получение жилья детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей. "За 2024 год ключи от своих квартир получили 70 ребят и, безусловно, эта работа будет продолжаться", – уточнил Развожаев.В свою очередь прокурор Севастополя Андрей Шевцов, поздравляя коллег с профессиональным праздником, подчеркнул роль ветеранов прокуратуры в ежедневной работе ведомства, в томи числе в становлении молодого поколения прокурорских работников.По словам Шевцова, залогом плодотворной деятельности прокурорского работника являются принципиальность, требовательность, высокая личная ответственность и верность долгу.Прокуратура в России существует более 300 лет. Основателем российской прокуратуры как органа надзора за соблюдением законности считается император Петр I, осуществлявший в годы своего правления целенаправленную работу по реформированию структуры госуправления.Создание прокуратуры началось с именного указа царя от 12 января 1722 года: "Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору, обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору…"Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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михаил развожаев, прокуратура города севастополя, праздники и памятные даты, новости севастополя, крым, новости крыма
"Ваш вклад неоценим": в Севастополе поздравили работников прокуратуры
В Севастополе поздравили сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности города власти Севастополя системно работают с прокуратурой, благодаря высочайшему профессионализму, честности и ответственности сотрудников которой решаются все задачи и сложные вызовы времени. Об этом заявил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев, поздравляя прокуроров с профессиональным праздником.
"Благодарю всех севастопольских прокуроров за системную работу на благо города-героя. Отдельные слова благодарности хочу выразить прокурору Севастополя Андрею Юрьевичу Шевцову за плодотворные и конструктивные рабочие отношения. Мы работаем вместе по разным направлениям, и наша главная и общая задача – развитие и безопасность нашего города", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В частности, он отметил, что благодаря системной совместной работе городских властей с региональной прокуратурой удалось значительно уменьшить очередь на получение жилья детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей.
"За 2024 год ключи от своих квартир получили 70 ребят и, безусловно, эта работа будет продолжаться", – уточнил Развожаев.
В свою очередь прокурор Севастополя Андрей Шевцов, поздравляя коллег с профессиональным праздником, подчеркнул роль ветеранов прокуратуры в ежедневной работе ведомства, в томи числе в становлении молодого поколения прокурорских работников.
"Ваши знания и опыт крайне востребованы... Вклад в укрепление законности, который вы сделали за десятилетия своей безупречной и добросовестной работы на благо Отечества, неоценим", – заявил Шевцов, его слова приводит пресс-служба в телеграм-канале ведомства.
По словам Шевцова, залогом плодотворной деятельности прокурорского работника являются принципиальность, требовательность, высокая личная ответственность и верность долгу.
"Эти качества помогут нам и в дальнейшем достигать положительных результатов, добиваться реального восстановления прав граждан, интересов общества и государства", – уверен он.
Прокуратура в России существует более 300 лет. Основателем российской прокуратуры как органа надзора за соблюдением законности считается император Петр I, осуществлявший в годы своего правления целенаправленную работу по реформированию структуры госуправления.
Создание прокуратуры началось с именного указа царя от 12 января 1722 года: "Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору, обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору…"
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