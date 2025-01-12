https://crimea.ria.ru/20250112/situatsiya-s-mazutom-v-khersonskoy-oblasti---chto-proiskhodit-1143261276.html

Ситуация с мазутом в Херсонской области - что происходит

Ситуация с мазутом в Херсонской области - что происходит - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Ситуация с мазутом в Херсонской области - что происходит

На фоне аварии в Керченском проливе, которая произошла 15 декабря и привела к утечке значительного количества нефтепродуктов, Херсонская область усилила... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T12:20

2025-01-12T12:20

2025-01-12T12:20

владимир сальдо

херсонская область

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. На фоне аварии в Керченском проливе, которая произошла 15 декабря и привела к утечке значительного количества нефтепродуктов, Херсонская область усилила экологический контроль.Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимр Сальдо."По данным МЧС, регулярный мониторинг показывает отсутствие следов нефтепродуктов в прибрежных водах региона. Сейчас на контроле находятся участки Черного моря, примыкающие к территории области. Специалисты продолжают исследования несколько раз в день, чтобы гарантировать чистоту и безопасность побережья", - говорится в сообщении.В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о мазуте в Азовском море."Выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован - на Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. На побережье косы Пересыпь (промоина) обнаружен загрязненный участок общей площадью 5 кв. метров с незначительным количеством фрагментов твердой фракции мазута", - написал он в своем ТГ-канале.Как ранее в субботу сообщили в МЧС России, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп.Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут добрался до Азовского моря – БалицкийУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе

херсонская область

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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