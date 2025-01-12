Ситуация с мазутом в Херсонской области - что происходит
В Херсонской области мазута не обнаружено - губернатор
© Наталья ДремоваЗакат на Азовском море
© Наталья Дремова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. На фоне аварии в Керченском проливе, которая произошла 15 декабря и привела к утечке значительного количества нефтепродуктов, Херсонская область усилила экологический контроль.Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимр Сальдо.
"По данным МЧС, регулярный мониторинг показывает отсутствие следов нефтепродуктов в прибрежных водах региона. Сейчас на контроле находятся участки Черного моря, примыкающие к территории области. Специалисты продолжают исследования несколько раз в день, чтобы гарантировать чистоту и безопасность побережья", - говорится в сообщении.
"По данным МЧС, регулярный мониторинг показывает отсутствие следов нефтепродуктов в прибрежных водах региона. Сейчас на контроле находятся участки Черного моря, примыкающие к территории области. Специалисты продолжают исследования несколько раз в день, чтобы гарантировать чистоту и безопасность побережья", - говорится в сообщении.
В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о мазуте в Азовском море.
"Выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован - на Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. На побережье косы Пересыпь (промоина) обнаружен загрязненный участок общей площадью 5 кв. метров с незначительным количеством фрагментов твердой фракции мазута", - написал он в своем ТГ-канале.
Как ранее в субботу сообщили в МЧС России, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп.
Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.
По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.
Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: