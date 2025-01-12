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Ситуация с мазутом в Херсонской области - что происходит - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Ситуация с мазутом в Херсонской области - что происходит
Ситуация с мазутом в Херсонской области - что происходит - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Ситуация с мазутом в Херсонской области - что происходит
На фоне аварии в Керченском проливе, которая произошла 15 декабря и привела к утечке значительного количества нефтепродуктов, Херсонская область усилила... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T12:20
2025-01-12T12:20
владимир сальдо
херсонская область
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. На фоне аварии в Керченском проливе, которая произошла 15 декабря и привела к утечке значительного количества нефтепродуктов, Херсонская область усилила экологический контроль.Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимр Сальдо."По данным МЧС, регулярный мониторинг показывает отсутствие следов нефтепродуктов в прибрежных водах региона. Сейчас на контроле находятся участки Черного моря, примыкающие к территории области. Специалисты продолжают исследования несколько раз в день, чтобы гарантировать чистоту и безопасность побережья", - говорится в сообщении.В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о мазуте в Азовском море."Выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован - на Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. На побережье косы Пересыпь (промоина) обнаружен загрязненный участок общей площадью 5 кв. метров с незначительным количеством фрагментов твердой фракции мазута", - написал он в своем ТГ-канале.Как ранее в субботу сообщили в МЧС России, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп.Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут добрался до Азовского моря – БалицкийУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, черное море
Ситуация с мазутом в Херсонской области - что происходит

В Херсонской области мазута не обнаружено - губернатор

12:20 12.01.2025
 
© Наталья ДремоваЗакат на Азовском море
Закат на Азовском море
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. На фоне аварии в Керченском проливе, которая произошла 15 декабря и привела к утечке значительного количества нефтепродуктов, Херсонская область усилила экологический контроль.Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимр Сальдо.

"По данным МЧС, регулярный мониторинг показывает отсутствие следов нефтепродуктов в прибрежных водах региона. Сейчас на контроле находятся участки Черного моря, примыкающие к территории области. Специалисты продолжают исследования несколько раз в день, чтобы гарантировать чистоту и безопасность побережья", - говорится в сообщении.
В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о мазуте в Азовском море.
"Выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован - на Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута. На побережье косы Пересыпь (промоина) обнаружен загрязненный участок общей площадью 5 кв. метров с незначительным количеством фрагментов твердой фракции мазута", - написал он в своем ТГ-канале.
Как ранее в субботу сообщили в МЧС России, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп.
Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.
По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.
Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
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Владимир СальдоХерсонская областьРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеНовостиЧерное море
 
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