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Почти 150 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Почти 150 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе
Почти 150 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Почти 150 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе
В Севастополе продолжает работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры. Об этом сообщает губернатор города... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T11:53
2025-01-12T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжает работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев."Уборка в субботу шла на пляже "Парус", и вдоль береговой линии до Андреевки, а также в районе СТ "Берег". Накануне очень помогла Федерация бокса Севастополя, они взяли на себя тяжелую работу и помогли убрать тяжелые мешки с грязным грунтом, сегодня они также помогают с выносом мешков с пляжей Качи: нужно вынести почти 500 собранных мешков с загрязненным грунтом с береговой линии в лодки", - говорится в сообщении.По информации губернатора, за 11 января вывезли для утилизации 0,46 тонн загрязненного мазутом грунта с пляжей Качи. За все время работ — 148,63 тонны.В воскресенье волонтеры отправились работать на пляжи в районе Голубой бухты.Накануне Спасательная служба Севастополя совместно с Морспасслужбой установила боновые заграждения в Круглой бухте (Омега), чтобы уберечь птиц."Организацией волонтерской помощи централизованно занимается наш штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112", - напомнил губернатор.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Как ранее в субботу сообщили в МЧС России, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп.Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут добрался до Азовского моря – БалицкийУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе
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новости, новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, крым, новости крыма
Почти 150 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе

148 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе - губернатор

11:53 12.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевОчистка берега от мазута в Севастополе
Очистка берега от мазута в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжает работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
"Уборка в субботу шла на пляже "Парус", и вдоль береговой линии до Андреевки, а также в районе СТ "Берег". Накануне очень помогла Федерация бокса Севастополя, они взяли на себя тяжелую работу и помогли убрать тяжелые мешки с грязным грунтом, сегодня они также помогают с выносом мешков с пляжей Качи: нужно вынести почти 500 собранных мешков с загрязненным грунтом с береговой линии в лодки", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, за 11 января вывезли для утилизации 0,46 тонн загрязненного мазутом грунта с пляжей Качи. За все время работ — 148,63 тонны.
В воскресенье волонтеры отправились работать на пляжи в районе Голубой бухты.
Накануне Спасательная служба Севастополя совместно с Морспасслужбой установила боновые заграждения в Круглой бухте (Омега), чтобы уберечь птиц.

"Организацией волонтерской помощи централизованно занимается наш штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112", - напомнил губернатор.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Как ранее в субботу сообщили в МЧС России, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп.
Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.
По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.
Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
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НовостиНовости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКрымНовости Крыма
 
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