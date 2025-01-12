Рейтинг@Mail.ru
Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение суток - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250112/dorogu-k-mestu-utechki-mazuta-s-volgonefti-nachnut-delat-v-techenie-sutok-1143263808.html
Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение суток
Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение суток - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение суток
В ближайшие сутки начнут прокладывать дорогу к месту утечки мазута с танкера "Волгонефть-239". Решается, какими силами и возможностями это можно сделать. Об... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T15:02
2025-01-12T17:18
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
александр куренков
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
происшествия
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143263913_0:46:843:520_1920x0_80_0_0_8e6c9a223f47a4189c513d4295c07b9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки начнут прокладывать дорогу к месту утечки мазута с танкера "Волгонефть-239". Решается, какими силами и возможностями это можно сделать. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.Севший на мель танкер планируют защитить от влияния штормов, чтобы не допустить нового разлива мазута, подчеркнул министр."Нужно будет пробить дорогу вот к этому судну ("Волгонефть-239" – ред.). Расстояние заметное. В ближайшие сутки мы этим займемся. Буквально сейчас принимается решение, как это сделать, какими силами и какими возможностями. Если получится, за этот же срок полностью обвести его по кругу, присыпать судно, чтобы угрожающие штормы не грозили тому мазуту, который находится в этом районе", – разъяснил Куренков.Как сообщили в МЧС России в субботу, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, вдвое увеличено число мониторинговых групп.Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут добрался до Азовского моря – БалицкийУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143263913_45:0:797:564_1920x0_80_0_0_38e1600c965b4d0e7d8f7ba121445950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, александр куренков, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия, разлив нефтепродуктов в черном море
Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение суток

К месту утечки мазута с танкера "Волгонефть-239" в ближайшие сутки начнут делать дорогу

15:02 12.01.2025 (обновлено: 17:18 12.01.2025)
 
© Telegram Вениамин КондратьевУстановка дублирующих боновых заграждений на месте разлива мазута из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239"
Установка дублирующих боновых заграждений на месте разлива мазута из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера Волгонефть-239
© Telegram Вениамин Кондратьев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки начнут прокладывать дорогу к месту утечки мазута с танкера "Волгонефть-239". Решается, какими силами и возможностями это можно сделать. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Основная задача – это продолжить работу по всей территории разлива, в том числе и на Крымском полуострове. Этим намерен заниматься в ближайшую неделю, как минимум. Буду находиться здесь на территории", – сказал Куренков.

Севший на мель танкер планируют защитить от влияния штормов, чтобы не допустить нового разлива мазута, подчеркнул министр.
"Нужно будет пробить дорогу вот к этому судну ("Волгонефть-239" – ред.). Расстояние заметное. В ближайшие сутки мы этим займемся. Буквально сейчас принимается решение, как это сделать, какими силами и какими возможностями. Если получится, за этот же срок полностью обвести его по кругу, присыпать судно, чтобы угрожающие штормы не грозили тому мазуту, который находится в этом районе", – разъяснил Куренков.
Как сообщили в МЧС России в субботу, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, вдвое увеличено число мониторинговых групп.
Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.
По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах.
Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мазут добрался до Азовского моря – Балицкий
Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе
 
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеАлександр КуренковМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиПроисшествияРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:01Пятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии
17:31Развожаев назвал одну из главных сложностей в борьбе с мазутом
17:04Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый парк
16:21Польша не разрешила пролет самолета делегации Словакии в Россию
16:07Как специалисты избавляются от мазута около танкера "Волгонефть-239"
15:37Ресторан взорвался в Чехии – погибли люди
15:02Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение суток
14:33Штормовое предупреждение из-за сильного снега объявлено на Кубани
14:13Крымский мост открыт
14:02Крымский мост закрыт - движение приостановлено
13:55Освобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиков
13:31Армия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ
13:15Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
13:06Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по Брянской области
12:37Серия землетрясений в Сочи - ждать ли в Крыму подземных толчков
12:20Ситуация с мазутом в Херсонской области - что происходит
12:07Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР
11:53Почти 150 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе
11:19Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29
10:35"Ваш вклад неоценим": в Севастополе поздравили работников прокуратуры
Лента новостейМолния