https://crimea.ria.ru/20250112/dorogu-k-mestu-utechki-mazuta-s-volgonefti-nachnut-delat-v-techenie-sutok-1143263808.html

Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение суток

Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение суток - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение суток

В ближайшие сутки начнут прокладывать дорогу к месту утечки мазута с танкера "Волгонефть-239". Решается, какими силами и возможностями это можно сделать. Об... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T15:02

2025-01-12T15:02

2025-01-12T17:18

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

александр куренков

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

происшествия

разлив нефтепродуктов в черном море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143263913_0:46:843:520_1920x0_80_0_0_8e6c9a223f47a4189c513d4295c07b9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки начнут прокладывать дорогу к месту утечки мазута с танкера "Волгонефть-239". Решается, какими силами и возможностями это можно сделать. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.Севший на мель танкер планируют защитить от влияния штормов, чтобы не допустить нового разлива мазута, подчеркнул министр."Нужно будет пробить дорогу вот к этому судну ("Волгонефть-239" – ред.). Расстояние заметное. В ближайшие сутки мы этим займемся. Буквально сейчас принимается решение, как это сделать, какими силами и какими возможностями. Если получится, за этот же срок полностью обвести его по кругу, присыпать судно, чтобы угрожающие штормы не грозили тому мазуту, который находится в этом районе", – разъяснил Куренков.Как сообщили в МЧС России в субботу, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, вдвое увеличено число мониторинговых групп.Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут добрался до Азовского моря – БалицкийУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, александр куренков, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия, разлив нефтепродуктов в черном море