Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение суток
К месту утечки мазута с танкера "Волгонефть-239" в ближайшие сутки начнут делать дорогу
15:02 12.01.2025 (обновлено: 17:18 12.01.2025)
© Telegram Вениамин КондратьевУстановка дублирующих боновых заграждений на месте разлива мазута из кормы севшего на мель у порта Тамань танкера "Волгонефть-239"
© Telegram Вениамин Кондратьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки начнут прокладывать дорогу к месту утечки мазута с танкера "Волгонефть-239". Решается, какими силами и возможностями это можно сделать. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
"Основная задача – это продолжить работу по всей территории разлива, в том числе и на Крымском полуострове. Этим намерен заниматься в ближайшую неделю, как минимум. Буду находиться здесь на территории", – сказал Куренков.
Севший на мель танкер планируют защитить от влияния штормов, чтобы не допустить нового разлива мазута, подчеркнул министр.
"Нужно будет пробить дорогу вот к этому судну ("Волгонефть-239" – ред.). Расстояние заметное. В ближайшие сутки мы этим займемся. Буквально сейчас принимается решение, как это сделать, какими силами и какими возможностями. Если получится, за этот же срок полностью обвести его по кругу, присыпать судно, чтобы угрожающие штормы не грозили тому мазуту, который находится в этом районе", – разъяснил Куренков.
Как сообщили в МЧС России в субботу, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, вдвое увеличено число мониторинговых групп.
Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.
По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах.
Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: