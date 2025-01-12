https://crimea.ria.ru/20250112/spasti-postradavshikh-ot-mazuta-ptits-v-krymu-mozhet-poyavitsya-novyy-park-1143266338.html

Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый парк

Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый парк - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый парк

Первый в Крыму Парк птиц могут начать строить уже сейчас, чтобы оказать помощь в заселении большого числа пернатых, пострадавших от мазута и требующих... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T17:04

2025-01-12T17:04

2025-01-12T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Первый в Крыму Парк птиц могут начать строить уже сейчас, чтобы оказать помощь в заселении большого числа пернатых, пострадавших от мазута и требующих реабилитации. Об этом РИА Новости Крым заявил директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко, подчеркнув, что территория под парк есть и вольеры можно построить за месяц.По словам Жиленко, на днях он озвучил идею предоставить вольеры для пострадавших от мазута птиц в действующем Бахчисарайском парке миниатюр, но ветеринары категорически запретили это делать.Теперь он рассматривает другую возможность помочь и готов строить столько вольеров, сколько потребуется, на земельном участке, который ранее был отведен под строительство будущего "Парка парков" с территорией для первого в Крыму парка птиц."В каждом приморском городе сейчас созданы центры оказания первой помощи птицам. Пока птиц немного. Но если будет задача спасать птиц, мы можем в кратчайшие сроки на своем земельном участке построить вольеры. В течение месяца. И объект будет создан", – сказал Жиленко.В таком случае для реализации проекта нужна будет помощь лишь в одном: в ускоренном подведении энергоресурсов – сети проходят рядом, добавил директор парка.Таким образом, если все получится, первыми постояльцами Парка птиц смогут стать замазученные пернатые из разных уголков Крыма, требующие длительной реабилитации."У птиц после отмывания смывается жировой барьер с перьев, и им необходимо находиться (под наблюдением – ред.) месяц, два или три, а может, и полгода. А за время, пока они будут восстанавливать жировое покрытие, они не привыкнут ли, что им пищу приносят? Ни у кого такого опыта еще не было. Это впервые. Поэтому они поселятся, и кто-то будет отпущен в природу, а кто-то останется жить там постоянно", – сказал Жиленко.К ним потом "переедут" лебеди, утки, гуси, пеликаны и бакланы, которые смотрятся не хуже, чем пингвины из парка миниатюр, где им уже давно тесно, добавил директор парка.А пока, чтобы хоть как-то помочь, на территории Бахчисарайского парка миниатюр стали проводить для посетителей ежедневные мастер-классы по оказанию первой помощи замазученным птицам.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птиц"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеЕдиный центр спасения пострадавших от мазута птиц организовали в Анапе

бахчисарай

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2025

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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новости крыма, бахчисарай, виктор жиленко, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море