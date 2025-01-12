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Землетрясение у берегов Крыма и утечка мазута из танкера: главное за день - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Землетрясение у берегов Крыма и утечка мазута из танкера: главное за день
Землетрясение у берегов Крыма и утечка мазута из танкера: главное за день - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Землетрясение у берегов Крыма и утечка мазута из танкера: главное за день
В Черном море у берегов Крыма зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. В МЧС России сообщили о создании федерального оперштаба по ликвидации ЧП с мазутом,... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T21:31
2025-01-12T21:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Крыма зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. В МЧС России сообщили о создании федерального оперштаба по ликвидации ЧП с мазутом, его представители прибыли в Анапу, где оценили новые риски и задачи в связи с утечкой мазута из затонувшего танкера. Стало известно, что президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя. ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНР. В Крыму и на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за наступающих снегопадов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.У берегов Крыма зафиксировано землетрясениеЗемлетрясение магнитудой 4,2 произошло в 75 километрах от Керчи. Данные о сейсмическом событии опубликовал Европейский средиземноморский Сейсмологический Центр.Согласно его информации, толчок фиксировался в Черном море в 17-49 по местному времени на глубине 44,6 км.Ранее в этот день сейсмолог Андрей Бессмертный в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что связь Крыма с Кавказскими сейсмическими событиями, безусловно, есть, а значит, последствия толчков в Краснодарском крае могут "докатываться" до нашего полуострова, а именно до Керчи, но толчки вряд ли будут более 2 баллов.В федеральном оперштабе оценили новые риски разлива мазутаО создании федерального оперштаба по ликвидации ЧП с разливом мазута сегодня сообщили в МЧС."Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, прибыли в Анапу", – сообщили в ведомстве.В оперштаб, который будет работать до полной ликвидации последствий разлива мазута, вошли представители различных федеральных министерств и ведомств, уполномоченные оперативно принимать решения на месте.Куренков заявил, что самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань в Краснодарском крае, где продолжается утечка нефтепродуктов из поврежденного танкера "Волгонефть-239". По его словам, в ближайшие сутки к нему начнут прокладывать дорогу, чтобы остановить течь и защитить от влияния штормов.Пятна мазута обнаружили в этот день в Феодосии. О новых загрязнениях сообщили также в Ялте. В Севастополе продолжается очистка пляжей и вывоз загрязненного грунтам лоодками. Об усилении экологического контроля в связи с крушением танкеров с нефтепродуктами сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Также в этот день в Крыму заявили о готовности открыть парк птиц, в который первыми принять пернатых, пострадавших от мазута в море.Еще два населенных пункта перешли под контроль РоссииАрмия России в течение минувших суток освободила еще два населенных пункта в зоне СВО – в Харьковской области и ДНР."Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Калиново Харьковской области", – сообщили в военном ведомстве.Еще один населенный пункт Донецкой Народной Республики взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск в течение суток.Также в Минобороны в этот день сообщили, что ВС РФ за сутки сократили личный состав ВСУ на 1390 боевиков, а также уничтожили пять складов ВСУ, десятки орудий и машин и поразили военные аэродромы противника.Путин проведет совещание по развитию Крыма и СевастополяПрезидент России Владимир Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя на предстоящей неделе. Также в графике российского лидера урок "Победа" и ряд международных контактов.Об этом сегодня заявили в программе "Москва. Кремль. Путин", ее фрагмент опубликовал в своем Telegram-канале соавтор проекта, журналист кремлевского пула Павел Зарубин.Снегопады в Крыму и на КубаниШтормовое предупреждение из-за сильного снега объявлено в Крыму и на Кубани.Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым было объявлено на утро и первую половину дня 12 января.В течение суток 13 и 14 января в Краснодарском крае ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Землетрясение у берегов Крыма и утечка мазута из танкера: главное за день

Землетрясение у берегов Крыма и заявления оперштаба по ЧП с мазутом: главное за день

21:31 12.01.2025 (обновлено: 21:36 12.01.2025)
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Крыма зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. В МЧС России сообщили о создании федерального оперштаба по ликвидации ЧП с мазутом, его представители прибыли в Анапу, где оценили новые риски и задачи в связи с утечкой мазута из затонувшего танкера. Стало известно, что президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя. ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и ДНР. В Крыму и на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за наступающих снегопадов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

У берегов Крыма зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 75 километрах от Керчи. Данные о сейсмическом событии опубликовал Европейский средиземноморский Сейсмологический Центр.
Согласно его информации, толчок фиксировался в Черном море в 17-49 по местному времени на глубине 44,6 км.
Ранее в этот день сейсмолог Андрей Бессмертный в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что связь Крыма с Кавказскими сейсмическими событиями, безусловно, есть, а значит, последствия толчков в Краснодарском крае могут "докатываться" до нашего полуострова, а именно до Керчи, но толчки вряд ли будут более 2 баллов.
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В федеральном оперштабе оценили новые риски разлива мазута

О создании федерального оперштаба по ликвидации ЧП с разливом мазута сегодня сообщили в МЧС.
"Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, прибыли в Анапу", – сообщили в ведомстве.
В оперштаб, который будет работать до полной ликвидации последствий разлива мазута, вошли представители различных федеральных министерств и ведомств, уполномоченные оперативно принимать решения на месте.
Куренков заявил, что самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань в Краснодарском крае, где продолжается утечка нефтепродуктов из поврежденного танкера "Волгонефть-239". По его словам, в ближайшие сутки к нему начнут прокладывать дорогу, чтобы остановить течь и защитить от влияния штормов.
Пятна мазута обнаружили в этот день в Феодосии. О новых загрязнениях сообщили также в Ялте. В Севастополе продолжается очистка пляжей и вывоз загрязненного грунтам лоодками. Об усилении экологического контроля в связи с крушением танкеров с нефтепродуктами сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Также в этот день в Крыму заявили о готовности открыть парк птиц, в который первыми принять пернатых, пострадавших от мазута в море.
Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера Волганефть-239
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Как специалисты избавляются от мазута около танкера "Волгонефть-239"

Еще два населенных пункта перешли под контроль России

Армия России в течение минувших суток освободила еще два населенных пункта в зоне СВО – в Харьковской области и ДНР.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Калиново Харьковской области", – сообщили в военном ведомстве.
Еще один населенный пункт Донецкой Народной Республики взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск в течение суток.
Также в Минобороны в этот день сообщили, что ВС РФ за сутки сократили личный состав ВСУ на 1390 боевиков, а также уничтожили пять складов ВСУ, десятки орудий и машин и поразили военные аэродромы противника.
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Удары по Украине: где разрушены военные объекты

Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

Президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя на предстоящей неделе. Также в графике российского лидера урок "Победа" и ряд международных контактов.
Об этом сегодня заявили в программе "Москва. Кремль. Путин", ее фрагмент опубликовал в своем Telegram-канале соавтор проекта, журналист кремлевского пула Павел Зарубин.
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Снегопады в Крыму и на Кубани

Штормовое предупреждение из-за сильного снега объявлено в Крыму и на Кубани.
Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым было объявлено на утро и первую половину дня 12 января.
В течение суток 13 и 14 января в Краснодарском крае ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
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Вчера, 19:42Радио "Спутник в Крыму"
Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе
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00:01Холодный волновой фронт над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 13 января
23:14Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
22:21В Севастополе закрыли рейд
21:31Землетрясение у берегов Крыма и утечка мазута из танкера: главное за день
20:52Катастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение
20:11Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенка
19:42Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе
19:06Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка
18:41В Ялте проверили сообщения о новых загрязнениях мазутом после шторма
18:13Землетрясение произошло в Черном море в 75 километрах от Керчи
18:01Пятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии
17:31Развожаев назвал одну из главных сложностей в борьбе с мазутом
17:04Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый парк
16:21Польша не разрешила пролет самолета делегации Словакии в Россию
16:07Как специалисты избавляются от мазута около танкера "Волгонефть-239"
15:37Ресторан взорвался в Чехии – погибли люди
15:02Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение суток
14:33Штормовое предупреждение из-за сильного снега объявлено на Кубани
14:13Крымский мост открыт
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