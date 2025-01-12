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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Движение катеров и паромов через бухту в Севастополе возобновили. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T23:14
2025-01-12T23:14
севастополь
новости
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов через бухту в Севастополе возобновили. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Паромы и катера в Севастополе – метеозависимый транспорт. Также рейд закрывается при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

В Севастополе открыли рейд

23:14 12.01.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов через бухту в Севастополе возобновили. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.

Паромы и катера в Севастополе – метеозависимый транспорт. Также рейд закрывается при объявлении воздушной тревоги.
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СевастопольНовостиДепартамент транспорта СевастополяПаромы и катера в СевастополеМорской транспорт
 
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