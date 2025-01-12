https://crimea.ria.ru/20250112/morskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1143272489.html

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

Движение катеров и паромов через бухту в Севастополе возобновили. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T23:14

2025-01-12T23:14

2025-01-12T23:14

севастополь

новости

департамент транспорта севастополя

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов через бухту в Севастополе возобновили. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Паромы и катера в Севастополе – метеозависимый транспорт. Также рейд закрывается при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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