https://crimea.ria.ru/20250113/kholodnyy-volnovoy-front-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-ponedelnik-1143215089.html

Холодный волновой фронт над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

Холодный волновой фронт над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Холодный волновой фронт над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

В понедельник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Ночью и утром ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T00:01

2025-01-13T00:01

2025-01-13T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Ночью и утром ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололед. Днем местами мокрый снег. Гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром временами мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем около нуля.В Севастополе облачно. Ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. Ночью и днем столбики термометров покажут +1...+3.В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, температура воздуха +1...+3 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250112/moroz-so-snegom-i-gololeditsa-kogda-zhdat-pik-kholoda-v-krymu-na-nedele-1143234689.html

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севастополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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