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Холодный волновой фронт над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Холодный волновой фронт над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
Холодный волновой фронт над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Холодный волновой фронт над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В понедельник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Ночью и утром ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T00:01
2025-01-13T00:01
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Ночью и утром ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололед. Днем местами мокрый снег. Гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром временами мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем около нуля.В Севастополе облачно. Ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. Ночью и днем столбики термометров покажут +1...+3.В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, температура воздуха +1...+3 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250112/moroz-so-snegom-i-gololeditsa-kogda-zhdat-pik-kholoda-v-krymu-na-nedele-1143234689.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный волновой фронт над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

В Крыму в понедельник сильный мокрый снег и гололед

00:01 13.01.2025
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Плато Ай-Петри
Плато Ай-Петри
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт с волнами. Ночью и утром ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололед. Днем местами мокрый снег. Гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, местами до 18 м/с, днем ветер ослабеет до умеренного. Температура воздуха ночью и днем -1…+4 градуса, в горах -2…-5", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром временами мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем около нуля.
В Севастополе облачно. Ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью дождь со снегом, днем без осадков. Ночью и днем столбики термометров покажут +1...+3.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, температура воздуха +1...+3 градуса.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Январский снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Вчера, 19:42Радио "Спутник в Крыму"
Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Холодный волновой фронт над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 13 января
23:14Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
22:21В Севастополе закрыли рейд
21:31Землетрясение у берегов Крыма и утечка мазута из танкера: главное за день
20:52Катастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение
20:11Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенка
19:42Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе
19:06Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка
18:41В Ялте проверили сообщения о новых загрязнениях мазутом после шторма
18:13Землетрясение произошло в Черном море в 75 километрах от Керчи
18:01Пятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии
17:31Развожаев назвал одну из главных сложностей в борьбе с мазутом
17:04Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый парк
16:21Польша не разрешила пролет самолета делегации Словакии в Россию
16:07Как специалисты избавляются от мазута около танкера "Волгонефть-239"
15:37Ресторан взорвался в Чехии – погибли люди
15:02Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение суток
14:33Штормовое предупреждение из-за сильного снега объявлено на Кубани
14:13Крымский мост открыт
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