https://crimea.ria.ru/20250112/taksist-vyletel-pod-elektrichku-na-krasnyy-svet--pogibla-passazhirka-1143264990.html
Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка
Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка
В воскресенье в Ленинградской области таксист выехал на железнодорожный переезд в момент проезда электрички, при столкновении погибла пассажирка такси. Об этом... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T19:06
2025-01-12T19:06
2025-01-12T19:06
ленинградская область
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
происшествия
такси
электричка
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143265147_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55f1c77c9632db61767bd84253bb9adf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Ленинградской области таксист выехал на железнодорожный переезд в момент проезда электрички, при столкновении погибла пассажирка такси. Об этом сообщает региональный главк МВД России.На территории Всеволожского района Ленинградской области на одном из железнодорожных переездов водитель, управляя автомобилем-такси Geely Coolray, не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, где в этот момент проезжал пассажирский поезд️По факту аварии проводится проверка, устанавливаются личности участников ДТП.Ранее в воскресенье три человека погибли и 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар – Донецк в районе Иловайска в ДНР.Накануне 36 человек пострадали из-за столкновения двух трамваев во французском Страсбурге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в ДТП в Крыму с начала годаАвтобус с туристами перевернулся в Карелии: пострадали семероСнес ограждение и погиб на месте: страшное ДТП на Кубани
ленинградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143265147_133:0:1147:761_1920x0_80_0_0_de28fcecde0d5f3597c7912e2516e49c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, происшествия, такси, электричка, дтп
Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка
Пассажирка погибла в такси при столкновении авто с электричкой в Ленобласти