https://crimea.ria.ru/20250112/taksist-vyletel-pod-elektrichku-na-krasnyy-svet--pogibla-passazhirka-1143264990.html

Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка

Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка

В воскресенье в Ленинградской области таксист выехал на железнодорожный переезд в момент проезда электрички, при столкновении погибла пассажирка такси. Об этом... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T19:06

2025-01-12T19:06

2025-01-12T19:06

ленинградская область

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

происшествия

такси

электричка

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Ленинградской области таксист выехал на железнодорожный переезд в момент проезда электрички, при столкновении погибла пассажирка такси. Об этом сообщает региональный главк МВД России.На территории Всеволожского района Ленинградской области на одном из железнодорожных переездов водитель, управляя автомобилем-такси Geely Coolray, не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, где в этот момент проезжал пассажирский поезд️По факту аварии проводится проверка, устанавливаются личности участников ДТП.Ранее в воскресенье три человека погибли и 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар – Донецк в районе Иловайска в ДНР.Накануне 36 человек пострадали из-за столкновения двух трамваев во французском Страсбурге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в ДТП в Крыму с начала годаАвтобус с туристами перевернулся в Карелии: пострадали семероСнес ограждение и погиб на месте: страшное ДТП на Кубани

ленинградская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, происшествия, такси, электричка, дтп