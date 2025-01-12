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Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка
Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка
В воскресенье в Ленинградской области таксист выехал на железнодорожный переезд в момент проезда электрички, при столкновении погибла пассажирка такси. Об этом... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T19:06
2025-01-12T19:06
ленинградская область
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
происшествия
такси
электричка
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Ленинградской области таксист выехал на железнодорожный переезд в момент проезда электрички, при столкновении погибла пассажирка такси. Об этом сообщает региональный главк МВД России.На территории Всеволожского района Ленинградской области на одном из железнодорожных переездов водитель, управляя автомобилем-такси Geely Coolray, не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, где в этот момент проезжал пассажирский поезд️По факту аварии проводится проверка, устанавливаются личности участников ДТП.Ранее в воскресенье три человека погибли и 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар – Донецк в районе Иловайска в ДНР.Накануне 36 человек пострадали из-за столкновения двух трамваев во французском Страсбурге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли в ДТП в Крыму с начала годаАвтобус с туристами перевернулся в Карелии: пострадали семероСнес ограждение и погиб на месте: страшное ДТП на Кубани
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Новости
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РИА Новости Крым
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ленинградская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, происшествия, такси, электричка, дтп
Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка

Пассажирка погибла в такси при столкновении авто с электричкой в Ленобласти

19:06 12.01.2025
 
© ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиПассажирка погибла в такси при столкновении авто с электричкой в Ленобласти
Пассажирка погибла в такси при столкновении авто с электричкой в Ленобласти
© ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Ленинградской области таксист выехал на железнодорожный переезд в момент проезда электрички, при столкновении погибла пассажирка такси. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
На территории Всеволожского района Ленинградской области на одном из железнодорожных переездов водитель, управляя автомобилем-такси Geely Coolray, не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, где в этот момент проезжал пассажирский поезд
"В результате столкновения в электропоезде, по предварительным данным, пострадавших нет. ️В ДТП погибла неустановленная женщина – пассажир такси.️ Она скончалась на месте происшествия", – сказано в сообщении.
️По факту аварии проводится проверка, устанавливаются личности участников ДТП.
Ранее в воскресенье три человека погибли и 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар – Донецк в районе Иловайска в ДНР.
Накануне 36 человек пострадали из-за столкновения двух трамваев во французском Страсбурге.
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Ленинградская областьМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиПроисшествияТаксиЭлектричкаДТП
 
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