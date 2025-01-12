https://crimea.ria.ru/20250112/polsha-ne-propustila-nad-svoey-territoriey-samolet-iz-slovakii-v-rossiyu-1143265776.html

Польша не разрешила пролет самолета делегации Словакии в Россию

Польша не разрешила пролет самолета делегации Словакии в Россию - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Польша не разрешила пролет самолета делегации Словакии в Россию

Самолету делегации парламента Словакии, которая направляется в Россию с визитом, Польша не разрешила пролететь через свое воздушное пространство. Словацкая... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T16:21

2025-01-12T16:21

2025-01-12T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Самолету делегации парламента Словакии, которая направляется в Россию с визитом, Польша не разрешила пролететь через свое воздушное пространство. Словацкая делегация полетит в Москву через Чехию и Германию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-спикера парламента страны, главу партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрея Данко.Он сообщил, что в ходе визита в Россию запланирован ряд встреч и мероприятий.Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Данко также проинформировал, что одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в РФ важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.Планируется, что делегация словацкого парламента в составе шести человек будет находиться в России до 15 января.Словакия может остановить всю гуманитарную помощь Украине за ограничение транзита газа, сообщалось ранее. О планах поддержать снижение помощи украинцам, которые находятся на словацкой территории, в ответ на остановку Киевом транзита газа, Роберт Фицо заявлял 2 января.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин и Роберт Фицо обсудили ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и Словакией и поставки газа в Европу.Ранее Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo дал прогноз, что конфликт закончится для Украины потерей трети территорий и отказом в членстве в НАТО. Он также заявил, что, пока он возглавляет правительство Словакии, Братислава никогда не поддержит вступление Украины в Североатлантический альянс. При этом он поддержит присоединение Украины к Евросоюзу по окончании конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Полноценный злодей": что Зеленский показал миру выпадом в адрес ФицоОстановка транзита через Украину: что ждет Европу без газа из РоссииУкраина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз

https://crimea.ria.ru/20250111/fitso-o-zelenskom-khodit-po-evrope-poproshaynichaet-i-shantazhiruet-1143257227.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, польша, словакия, россия, самолет, политика, происшествия