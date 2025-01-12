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Польша не разрешила пролет самолета делегации Словакии в Россию
Польша не разрешила пролет самолета делегации Словакии в Россию - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Польша не разрешила пролет самолета делегации Словакии в Россию
Самолету делегации парламента Словакии, которая направляется в Россию с визитом, Польша не разрешила пролететь через свое воздушное пространство. Словацкая... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T16:21
2025-01-12T16:21
2025-01-12T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Самолету делегации парламента Словакии, которая направляется в Россию с визитом, Польша не разрешила пролететь через свое воздушное пространство. Словацкая делегация полетит в Москву через Чехию и Германию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-спикера парламента страны, главу партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрея Данко.Он сообщил, что в ходе визита в Россию запланирован ряд встреч и мероприятий.Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Данко также проинформировал, что одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в РФ важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.Планируется, что делегация словацкого парламента в составе шести человек будет находиться в России до 15 января.Словакия может остановить всю гуманитарную помощь Украине за ограничение транзита газа, сообщалось ранее. О планах поддержать снижение помощи украинцам, которые находятся на словацкой территории, в ответ на остановку Киевом транзита газа, Роберт Фицо заявлял 2 января.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин и Роберт Фицо обсудили ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и Словакией и поставки газа в Европу.Ранее Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo дал прогноз, что конфликт закончится для Украины потерей трети территорий и отказом в членстве в НАТО. Он также заявил, что, пока он возглавляет правительство Словакии, Братислава никогда не поддержит вступление Украины в Североатлантический альянс. При этом он поддержит присоединение Украины к Евросоюзу по окончании конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Полноценный злодей": что Зеленский показал миру выпадом в адрес ФицоОстановка транзита через Украину: что ждет Европу без газа из РоссииУкраина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз
https://crimea.ria.ru/20250111/fitso-o-zelenskom-khodit-po-evrope-poproshaynichaet-i-shantazhiruet-1143257227.html
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новости, польша, словакия, россия, самолет, политика, происшествия
Польша не разрешила пролет самолета делегации Словакии в Россию
Делегации Словакии запретили лететь в Россию над территорией Польши
16:21 12.01.2025 (обновлено: 16:24 12.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Самолету делегации парламента Словакии, которая направляется в Россию с визитом, Польша не разрешила пролететь через свое воздушное пространство. Словацкая делегация полетит в Москву через Чехию и Германию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-спикера парламента страны, главу партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрея Данко.
"Я узнал сейчас, что Польша нам не разрешает прямой пролет, так что мы будем обходить через Германию, не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность", – сказал Данко в видеообращении, записанном в аэропорту Братиславы перед отлетом в Москву.
Он сообщил, что в ходе визита в Россию запланирован ряд встреч и мероприятий.
Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Данко также проинформировал, что одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в РФ важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.
Планируется, что делегация словацкого парламента в составе шести человек будет находиться в России до 15 января.
Словакия может остановить
всю гуманитарную помощь Украине за ограничение транзита газа, сообщалось ранее. О планах поддержать снижение помощи украинцам
, которые находятся на словацкой территории, в ответ на остановку Киевом транзита газа, Роберт Фицо заявлял 2 января.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин и Роберт Фицо обсудили ситуацию
на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и Словакией и поставки газа в Европу.
Ранее Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo дал прогноз
, что конфликт закончится для Украины потерей трети территорий и отказом в членстве в НАТО. Он также заявил, что, пока он возглавляет правительство Словакии, Братислава никогда не поддержит вступление Украины в Североатлантический альянс. При этом он поддержит присоединение Украины к Евросоюзу по окончании конфликта.
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