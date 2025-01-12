https://crimea.ria.ru/20250112/krymskiy-most-zakryt---dvizhenie-priostanrvleno-1143243978.html
Крымский мост закрыт - движение приостановлено
Крымский мост закрыт - движение приостановлено - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Крымский мост закрыт - движение приостановлено
На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T14:02
2025-01-12T14:02
2025-01-12T14:04
ситуация на дорогах крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Автомобилисты и их пассажиры, находящиеся на объекте, а также в зоне досмотра, должны следовать инструкции сотрудников транспортной безопасности и не поддаваться панике.Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра в целях безопасности, поскольку киевский режим может попытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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транспорт, тамань, керчь, керченский пролив, крым, новости крыма
Крымский мост закрыт - движение приостановлено
Крымский мост закрыт
14:02 12.01.2025 (обновлено: 14:04 12.01.2025)