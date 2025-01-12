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Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов
Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов
Петербургский аэропорт Пулково приостановил прием и отправку воздушных судов для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T09:15
2025-01-12T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Петербургский аэропорт Пулково приостановил прием и отправку воздушных судов для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщила пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале.Предварительно, возобновление приема и отправки рейсов начнется после 9.15 мск, добавили в пресс-службе аэропорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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аэропорт "пулково", погода, санкт-петербург, новости, авиация
Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов

Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку судов для очистки ВПП от снега

09:15 12.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Петербургский аэропорт Пулково приостановил прием и отправку воздушных судов для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщила пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале.
"Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов", - говорится в сообщении.
Предварительно, возобновление приема и отправки рейсов начнется после 9.15 мск, добавили в пресс-службе аэропорта.
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Аэропорт "Пулково"ПогодаСанкт-ПетербургНовостиАвиация
 
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