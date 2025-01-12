https://crimea.ria.ru/20250112/aeroport-pulkovo-priostanovil-priem-i-otpravku-samoletov-1143259420.html

Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов

Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов

Петербургский аэропорт Пулково приостановил прием и отправку воздушных судов для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T09:15

2025-01-12T09:15

2025-01-12T09:15

аэропорт "пулково"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Петербургский аэропорт Пулково приостановил прием и отправку воздушных судов для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщила пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале.Предварительно, возобновление приема и отправки рейсов начнется после 9.15 мск, добавили в пресс-службе аэропорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт "пулково", погода, санкт-петербург, новости, авиация