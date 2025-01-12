https://crimea.ria.ru/20250112/aeroport-pulkovo-priostanovil-priem-i-otpravku-samoletov-1143259420.html
Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов
Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов
Петербургский аэропорт Пулково приостановил прием и отправку воздушных судов для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T09:15
2025-01-12T09:15
2025-01-12T09:15
аэропорт "пулково"
погода
санкт-петербург
новости
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111672/06/1116720631_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_ad1a8769b93062147a54ae9bfb68bae8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Петербургский аэропорт Пулково приостановил прием и отправку воздушных судов для очистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщила пресс-служба аэропорта в своем Telegram-канале.Предварительно, возобновление приема и отправки рейсов начнется после 9.15 мск, добавили в пресс-службе аэропорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111672/06/1116720631_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_77c8055873525784f25a2e9737b68418.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт "пулково", погода, санкт-петербург, новости, авиация
Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов
Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку судов для очистки ВПП от снега