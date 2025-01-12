https://crimea.ria.ru/20250112/chislo-postradavshikh-v-rezultate-dtp-v-s-avtobusom-vyroslo-do-29-1143260607.html

Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29

Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29 - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29

Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T11:19

2025-01-12T11:19

2025-01-12T11:20

донецкая народная республика (днр)

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донецк

денис пушилин

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СИМФЕРПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики увеличилось до 29, среди них трое детей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Он отметил, что в данный момент профильные ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП.Ранее министерство внутренних дел ДНР сообщало, что три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. По данным МВД ДНР, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.Как сообщало МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находилось 37 человек. Для ликвидации последствий были привлечены 13 специалистов и три единицы техники ведомства.

https://crimea.ria.ru/20250112/tri-cheloveka-pogibli-i-27-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-ilovayske-1143259932.html

донецкая народная республика (днр)

краснодар

донецк

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донецкая народная республика (днр), дтп, новости, происшествия, краснодар, донецк, денис пушилин