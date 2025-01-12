Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29 - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250112/chislo-postradavshikh-v-rezultate-dtp-v-s-avtobusom-vyroslo-do-29-1143260607.html
Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29
Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29 - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29
Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T11:19
2025-01-12T11:20
донецкая народная республика (днр)
дтп
новости
происшествия
краснодар
донецк
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143259709_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_dcc5c5e4e647d61908047090cba91d54.jpg
СИМФЕРПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики увеличилось до 29, среди них трое детей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Он отметил, что в данный момент профильные ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП.Ранее министерство внутренних дел ДНР сообщало, что три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. По данным МВД ДНР, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.Как сообщало МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находилось 37 человек. Для ликвидации последствий были привлечены 13 специалистов и три единицы техники ведомства.
https://crimea.ria.ru/20250112/tri-cheloveka-pogibli-i-27-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-ilovayske-1143259932.html
донецкая народная республика (днр)
краснодар
донецк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143259709_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_b3bb2ad2f72fea36d9e5595fec86ca31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), дтп, новости, происшествия, краснодар, донецк, денис пушилин
Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29

Число пострадавших в результате ДТП в ДНР увеличилось до 29, среди них 3 детей - Пушилин

11:19 12.01.2025 (обновлено: 11:20 12.01.2025)
 
© МЧС РоссииВ ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП
В ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики увеличилось до 29, среди них трое детей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сегодня в 05.30 в районе Иловайска в результате ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Краснодар - Донецк, погибли три человека, 29 пассажиров пострадали, в их числе три ребенка. Три человека госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Состояние пострадавших средней и легкой степени тяжести", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в данный момент профильные ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее министерство внутренних дел ДНР сообщало, что три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. По данным МВД ДНР, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщало МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находилось 37 человек. Для ликвидации последствий были привлечены 13 специалистов и три единицы техники ведомства.
В ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП
10:20
Три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом "Краснодар-Донецк"
Донецкая Народная Республика (ДНР)ДТПНовостиПроисшествияКраснодарДонецкДенис Пушилин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Крымский мост открыт
14:02Крымский мост закрыт - движение приостановлено
13:55Освобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиков
13:31Армия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ
13:15Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
13:06Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по Брянской области
12:37Серия землетрясений в Сочи - ждать ли в Крыму подземных толчков
12:20Ситуация с мазутом в Херсонской области - что происходит
12:07Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР
11:53Почти 150 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе
11:19Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29
10:35"Ваш вклад неоценим": в Севастополе поздравили работников прокуратуры
10:20Три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом "Краснодар-Донецк"
09:53Водитель автобуса погиб в результате атаки дрона в Горловке в ДНР - мэр
09:15Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов
08:48Сформирован федеральный оперштаб по ЧП с мазутом: Куренков прибыл в Анапу
08:43Путин: прокуратура - одно из значимых звеньев государственной системы
08:22Очень сильный дождь и мокрый снег: в Крыму объявлено штормовое
07:31Крыша рухнула в школьном бассейне во Владивостоке - СК возбудил дело
07:21Удары по Украине: где разрушены военные объекты
Лента новостейМолния