https://crimea.ria.ru/20250112/chislo-postradavshikh-v-rezultate-dtp-v-s-avtobusom-vyroslo-do-29-1143260607.html
Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29
Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29 - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29
Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T11:19
2025-01-12T11:19
2025-01-12T11:20
донецкая народная республика (днр)
дтп
новости
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краснодар
донецк
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СИМФЕРПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики увеличилось до 29, среди них трое детей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Он отметил, что в данный момент профильные ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП.Ранее министерство внутренних дел ДНР сообщало, что три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. По данным МВД ДНР, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.Как сообщало МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находилось 37 человек. Для ликвидации последствий были привлечены 13 специалистов и три единицы техники ведомства.
https://crimea.ria.ru/20250112/tri-cheloveka-pogibli-i-27-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-ilovayske-1143259932.html
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донецкая народная республика (днр), дтп, новости, происшествия, краснодар, донецк, денис пушилин
Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29
Число пострадавших в результате ДТП в ДНР увеличилось до 29, среди них 3 детей - Пушилин
11:19 12.01.2025 (обновлено: 11:20 12.01.2025)
СИМФЕРПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики увеличилось до 29, среди них трое детей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сегодня в 05.30 в районе Иловайска в результате ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Краснодар - Донецк, погибли три человека, 29 пассажиров пострадали, в их числе три ребенка. Три человека госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Состояние пострадавших средней и легкой степени тяжести", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в данный момент профильные ведомства устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее министерство внутренних дел ДНР сообщало, что три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. По данным МВД ДНР, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщало МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находилось 37 человек. Для ликвидации последствий были привлечены 13 специалистов и три единицы техники ведомства.